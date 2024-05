Nacho Martínez y Roberto Íñiguez elogian a la Marea Azul tras el Perfumerías Avenida - Uni Girona: "Merecen un monumento"

Nacho Martínez y Roberto Íñiguez, entrenadores del Perfumerías Avenida y el Uni Girona, respectivamente, han valorado la vuelta de las semifinales de Liga Femenina después del emocionante partido en Salamanca.

NACHO MARTÍNEZ

Valoración: "El grupo se ha vuelto a juntar para intentarlo y solo puedo dar las gracias al equipo. Estamos en una situación que no es la mejor y cuando fuimos el jueves sí que había gente mala, por lo que no pudimos entrenar. Olcay tuvo que ser pinchada y Prince también ha jugado infiltrada por un golpe de ayer. Laura tuvo un esguince en el primer partido, pero esto va de momentos y no los puedes elegir. Nos hemos juntado más y la afición nos ha llevado en volandas. No había dolor ni cansancio en las jugadoras. Lo hemos celebrado porque hemos hecho un gran partido y debemos estar contentos. Hay que ponerle un monumento a la afición en la entrada de Würzburg".

Entrenador: "Me emociona este ambiente y es increíble. Mi experiencia aquí no la he vivido en ningún sitio y he jugado en pabellones con 8.000 espectadores en todos los partidos. Nunca he vivido este ambiente, nunca. He dedicado infinitas horas a preparar este partido junto al staff. Germán parece que no hace nada, pero sin él no andaría esto. No se me escapaban los números porque en un minuto pasan cosas increíbles".

Fasoula: "Es increíble, pero este club junta a las jugadoras y son una".

Favorito: "Veo favorito al Avenida, voy a muerte con el Avenida. Ya no tenemos que remontar, leche, ya solo hay que ganar de uno. Estamos en una final por merecimiento propio y tenemos el factor cancha de verdad. Queremos darle una alegría a la afición, seguro que lo vamos a pelear".

ROBERTO ÍÑIGUEZ

Valoración: "Tengo que felicitar a Avenida porque ha jugado el partido perfecto y no hemos podido parar su talento. Nos ha faltado acierto y hemos tirado los mismos tiros, pero ellas han metido muchos más. Eso se produce porque un equipo juega mejor que otro y sus tiros han sido de mucho talento. Hemos estado a 16-18 puntos y nunca podíamos reducir para creer. Le deseo mucha suerte a Avenida para la final, que la seguiré. Estoy orgulloso de mi equipo. Avenida te deja tirar si ve que no estás fino y así es el baloncesto. Hace tiempo no nos habríamos creído que íbamos a pelear por la Liga, aunque si que te quedas un poco triste. Los años te hacen ver que no todo es perder o ganar, hay que intentarlo".

Würzburg y su futuro: "No voy a hablar de mi futuro, me tomaré un tiempo para pensar a nivel personal o familiar. Ya veremos... ellos en el club lo saben. Siempre he sido muy honesto, me siento bien en Girona y quiero ver la dirección del club porque han pasado muchas cosas este año. ¿El escenario? Es la primera vez que juegan en él para conseguir una final y una plaza de Euroliga. Solo mira las veces que Leo ha jugado algo así... es un proceso que deben pasar. Vilaró no es la misma".

Recibimiento: "Nada que decir, sabéis lo que pienso del club y es todo fenomenal. Entiendo que la gente silbe y lo han hecho muy bien, que era lo que tenían que hacer. Es un pabellón con educación. Es mi primera derrota aquí como visitante y algún día tenía que ser".