É preciso cumprir a esperança

Deixo-me levar no sopro do vento que recolhe as palavras de Miguel Torga na sua “Ave da Esperança” que, tal como muitos de nós, passa “a noite a sonhar o amanhecer”. Os dias seguem feitos de desafios, obstáculos e dificuldades. É a vida a ensinar-nos nessa lição maior, colocando-nos à prova. Às vezes os dias são demasiado duros e as noites tão longas que acabamos por mergulhar nas geografias cinzentas que estão sempre dispostas a abraçar-nos, tornando-nos pássaros tristes. É por isso que não podemos deixar de ser como a ave da esperança de Torga, qual “pássaro triste que na luz do sol aquece as alegrias do futuro.” E o caminho que fizermos deverá ser percorrido com essa aspiração de felicidade que deve existir no coração de cada um de nós, tornando os dias mais claros e soalheiros. O sentido da vida nunca se pode perder, sobretudo quando enfrentamos dificuldades desta ou daquela natureza. A esperança será sempre o fôlego que nos empurra para a frente cumprindo o tempo do futuro, “com asas, primavera e liberdade” . A vida, como sabemos, é uma viagem curta. Um sopro que se esvai sem darmos conta. Por isso e por todas as razões que nos assistem, devemos iluminá-la a todo o tempo para derrubarmos os muros do silêncio e da negrura que nos cercam de medo e desânimo. Devemos abrir as asas e voar em direção ao sol ,desenhando as manhãs claras do dia seguinte, cumprindo a esperança que não devemos perder para que tudo de bom possa acontecer.