Artífices de la mentira y profetas del odio

Los episodios de acoso y derribo realizados por Feijóo y la derecha política, económica y mediática cavernaria contra el presidente del gobierno Pedro Sánchez y su esposa Begoña Gómez, no resultan operaciones nuevas de desprestigio hacia los rivales políticos pergeñadas por Feijóo y su siniestro séquito. Feijóo tiene muy claro que para llegar al gobierno se tienen que utilizar todos los medios (lícitos e ilícitos). Y, para demostrar estas afirmaciones vamos a hacer un poco de historia.

Durante la legislatura 2005-2009, en la Xunta de Galicia estuvo gobernando la coalición de gobierno entre PSOE y BNG, formaciones lideradas por Emilio Pérez Touriño (PSOE) y Anxo Quintana (BNG), presidente y vicepresidente respectivamente del Ejecutivo autonómico gallego. Cuando el mandato de ambos llegaba a su fin y se convocaron nuevas elecciones autonómicas a las que concurría Feijóo por el PP, éste se dedicó a divulgar noticias falsas incriminatorias contra ambos mandatarios. Concretamente, Feijóo, ayudado por sectores mediáticos conservadores y ultraconservadores, llegó a decir que Anxo Quintana maltrataba a su mujer, algo que desmintieron no sólo Quintana, sino también su esposa. Posteriormente, las querellas presentadas por el PP contra Quintana en la Audiencia Provincial de Orense, fueron desestimadas, pero ya daba igual, porque las acusaciones habían calado en el imaginario colectivo, en la ciudadanía, consiguiendo Feijóo ganar las elecciones de 2009 y gobernar por tan sólo 9.500 votos de diferencia. Anxo Quintana fue también impulsor de medidas económicas interesantes, entre ellas el concurso público para explotación de parques eólicos en Galicia. Esto no gustó a un empresario muy famoso, que llegó a decir públicamente que no iba a permitir que un “enfermero de Allariz” (en referencia a Quintana, por su profesión y lugar de nacimiento) cambiara el marco económico de Galicia. Claro que no se lo permitieron, porque Feijóo y el concurso de estos agentes económicos, se encargarían de divulgar noticias y datos falsos con la única intención de que el PP de Feijóo llegara al poder.

La misma suerte de lamentables acusaciones falsas sufrió Touriño, al que se imputó haber gastado 4 millones de euros en remodelar su despacho con muebles de lujo, algo falso; el gasto era conforme a lo presupuestado para las reformas. Se llegaron a publicar fotos de sillas adquiridas para el despacho con un valor de 2.000 euros cada una. Esas fotos eran de unas sillas que la Xunta de Galicia nunca llegó a adquirir para el despacho del presidente.

Aquélla perversa estrategia de manipulaciones y falsedades diseñada por Feijóo le dio resultado, ganó las elecciones y desde entonces el PP no ha soltado la presa del poder en Galicia.. De ahí que Feijóo esté intentando lo mismo con el gobierno de Pedro Sánchez, porque está convencido que será la única forma de acceder a la presidencia del gobierno español. A Feijóo no le importan ni los medios empleados ni las formas utilizadas. De ahí que su primera estrategia fue movilizar a los militantes de su partido para que se manifestaran contra el gobierno, para que se concentraran en las sedes del PSOE en toda España. Estas arengas han provocado agresiones a cargos públicos y militantes socialistas, también incitó Feijóo a hacer piñatas con muñecos que se parecían al presidente, a los que enfervorecidos simpatizantes de la derecha y la ultraderecha apaleaban sin piedad, trasladando a la ciudadanía que había que terminar con Sánchez como sea, aunque fuera a palos o quemándolo en la hoguera como hacía la Inquisición en su tiempo.

Mientras tanto, las sesiones de control al gobierno, tanto en el Congreso como en el Senado, se convertían, no en preguntas sobre la gestión de los intereses generales por parte del Ejecutivo, sino en un espectáculo dantesco, esperpéntico, de ataques violentos de miembros de destructivas maras o bandas de delincuencia organizada, contra ciudadanos indefensos. Nada importaba, ni el fuerte crecimiento de la economía, ni el descenso del desempleo, ni el impulso exponencial de cotizantes a la seguridad social, ni el fuerte incremento del Salario Mínimo Interprofesional y de las pensiones. Lo único que le importaba a Feijóo y sus aduladores mediáticos era derribar al gobierno y cobrarse la cabeza del presidente, como tesoro más preciado.

Estos extremos han sido verificados por los ministros de Economía y de Trabajo, quienes han manifestado que les parece insólito que la oposición del PP y Vox no hayan hecho ninguna pregunta sobre la buena situación económica que ostenta nuestro país. ¡Cómo cambia el cuento!. Cuando en las épocas de los gobiernos de Aznar o M. Rajoy crecía el empleo y descendía el número de parados, intoxicaban a la opinión pública –cuando les acusaba la oposición de recortar en políticas sociales- diciendo que la mejor política social es tener un empleo, sin más. Ahora no le interesa al “zorro político” de Feijóo hablar de la situación económica y, si lo hace, es para falsear la realidad, negando los significativos avances conseguidos por los gobiernos de Sánchez.

A este respecto, los últimos datos económicos que hemos conocido son tremendamente positivos, ya que el Producto Interior Bruto creció un 0,7 % durante el primer trimestre de 2024, 3 décimas más de lo previsto por todos los organismos económicos nacionales e internacionales. España sigue liderando el crecimiento económico de la zona Euro. Además, en el último año se han creado cerca de 700.000 puestos de trabajo, un dato muy importante y esperanzador de cara a la consecución del pleno empleo.

Finalizando estas líneas he conocido que la ONU reprueba duramente las leyes de concordia de PP y VOX en Aragón, Valencia y Castilla y León, mediante un dictamen firmado por tres relatores y en el que afirman que estas normas que quieren aprobar esos gobiernos autonómicos “invisibilizan las graves violaciones de derechos humanos durante el franquismo”. También censuran estos relatores que ni siquiera se condene la dictadura de Franco en estas normas. ¿Qué tiene que decir el señor Feijóo sobre todo esto? Desde luego, para las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura franquista y para las asociaciones memorialistas, el informe de los relatores de Naciones Unidas es una excelente noticia. Esperemos que puedan rectificar y las susodichas disposiciones nunca sean aprobadas.