Madres o no

Una madre es siempre un reflejo de cobijo, sostén, protección y amor. Ya es mayo y todos honraremos a nuestras madres este domingo quienes contemos con la suerte de seguir teniéndolas. Mis últimos meses ausentes han estado precisamente marcados por ese nuevo rol de madre que pronuncio orgullosa. Ese nuevo grado me hizo valorar aún más a todas esas mujeres que nos dan la vida, asumiendo también esa letra pequeña que no siempre es tan tangible y que viene marcada por un tremendo compromiso, por una responsabilidad superlativa, por una mochila llena de miedos y un compromiso constante de entrega sin límites.

Creo firmemente que ser madre es un activador de todas nuestras capacidades, recursos y pasiones con esa noble causa que es satisfacer otra vida, y eso es algo que te permite trascender. Ser madre es también convivir con el cansancio, el agotamiento, los desvelos, con esos miles de sentimientos humanos que llegan directamente a través de ese rol y que reafirman el valor de la mujer, y que lleva intrínseco un desarrollo personal y humano único. Empatizo por ello con todas las mujeres que voluntariamente deciden ser madres, pero al mismo nivel, respeto también a todas esas mujeres que renuncian a ese rol.

Me gusta ser madre, pero no creo en ese modelo ideal de feminidad que asocia el ser mujer con la maternidad. No defiendo la maternidad como el único núcleo natural de la identidad femenina. Creo que es el momento también de aceptar y respetar que no todas las mujeres quieran ser madres. En los últimos meses he escuchado cada vez más estereotipos hacia mujeres de mi entorno que optan por la no maternidad. En ellas cargan clichés como el del egoísmo, la inmadurez emocional o incluso la frialdad.

Y esas acusaciones vienen relacionadas con la idea instaurada en la sociedad de que traer hijos a este mundo es un acto de solidaridad suprema, y no lo es. Quienes decidimos ser madres no somos más solidarias que quienes renuncian a ello. Ser madre es reflejo de una decisión meditada cuando ese instinto se despierta dentro, cuando apuestas por ese camino buscando también tu felicidad, tu deseo en ese momento. Querer ser madre es un deseo natural, que, como todo en esta vida, se tiene o no se tiene.

Nadie debería tomar decisiones tan trascendentales como esta únicamente por la presión social. Soy una defensora de la libertad, y de las mujeres aún más. Respetémonos. Madres o no, siempre libres a la hora de la definir nuestro paso por la vida.