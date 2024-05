Jehu aún no descarta ser primero: "Si no es por esta vía, será por la larga. El objetivo es la Copa del Rey y el ascenso en el Salamanca UDS"

Jehu Chiapas, entrenador del Salamanca UDS, ha comparecido en rueda de prensa antes de recibir al colista Ponferradina B en casa.

Poco tiempo entre partidos: "Va todo bien y nos gusta jugar mucho, entrenar ya menos. Tenemos una idea estructurada y nos enfocamos en detalles físicos ahora mismo por las alturas de la temporada".

Javi Navas: "Nosotros seguimos jugando nuestro partido mientras haya posibilidades matemáticas podemos conseguir el ascenso por esa vía. No vemos más allá de la Ponferradina. Javi podría ser una baja sensible (en caso de playoff), pero tenemos gente de calidad y Jorge lo hizo bastante bien. No me gusta vivir este tipo de problemas por las lesiones, las sanciones son cosas del juego. Ojalá las cosas den un giro total y no vuelva a jugar más esta temporada porque subamos directos".

Jorge, titular arriba: "Sí, por supuesto es una opción. Es un perfil de jugador más cercano a Javi en cuanto a cualidades y nos puede dar posibilidades. Puede jugar arriba o en banda".

Ser primero: "¿Golpe de moral del Ávila? Para nada, no hemos tenido fallos esta vuelta prácticamente y nos hemos acercado mucho a ellos. Si no es por esta vía, será por la larga. El objetivo es la Copa del Rey y el ascenso. Sería algo bonito conseguir la Copa del Rey y siempre ha habido intención de ello. Queríamos ser primeros, aunque esta la opción del segundo puesto".

Quinto lugar: "No se va a definir hasta el último partido".

Ponferradina B: "Es un equipo joven, dinámico y ya está descendido, pero hay que tener cuidado y viene sin ninguna presión porque quieren llenar el ojo de la gente en la parcela deportiva".

Afición: "La gente siempre está y apoya para buscar lo mejor en el equipo. Hubo un pequeño bajón con lo que pasó en Tordesillas y a todos nos pegó por ahí. La afición es fiel y noble, buscaremos el ascenso".