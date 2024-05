“El talento que formamos en la Universidad tiene que quedarse en Salamanca”

El catedrático del Área de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial de la Universidad de Salamanca, Juan Manuel Corchado, será el próximo rector. Su mandato será de seis años improrrogables y no renovables. No obstante, para que sea oficial la victoria de Corchado en los comicios tiene que concluir todo el proceso electoral.

Al ser candidatura única no necesitará obtener un porcentaje mínimo de votos ponderados en las elecciones del 7 de mayo, aunque sí les servirá para conocer el porcentaje de apoyos con el que cuenta. Si todo transcurre según las previsiones, Corchado puede tomar posesión como rector a finales de mayo o, como muy tarde, a primeros de junio.

Está “motivado” y “con muchas ganas” para afrontar este reto que marcará el desarrollo de esta institución ocho veces centenaria. Consciente de la responsabilidad que supone, quiere una “Universidad a la vanguardia” y destaca “la ilusión y las ganas de cambiar” del profesorado para lograr “una institución más cercana y actual”. Habla con SALAMANCA AL DÍA en su despacho en el edificio de I+D+i.

Una dilatada experiencia le avala. En esta Universidad ha trabajado como profesor, como decano, como vicerrector… ¿por qué quiere ser rector ahora? ¿Qué puede ofrecerle a esta institución?

La verdad es que después de intentarlo una vez y no tener éxito y después de haber estado fuera de la Universidad de Salamanca en otras universidades de primer nivel, me he dado cuenta de que podíamos pegarle un impulso a la universidad y me empecé a ilusionar con el tema. He estado hablando estos últimos meses con muchísimos compañeros, comentándoles la propuesta, intentando definir un programa, identificando los puntos de mejora que tenemos en la universidad y con todo ello, me lancé a presentar mi candidatura.

Tenía claro que si me lanzaba tenía que ser impulsado por un proyecto de consenso, y por eso nos volcamos en el claustro para crear un grupo de compañeros que representáramos todas las singularidades de la USAL y con todos los centros implicados y en ese aspecto encontré mucho apoyo; vi mucha ilusión, ganas de cambiar y ganas de darle un impulso y de transformar nuestra universidad para lograr que sea más cercana a lo que todos queremos; una universidad a la vanguardia del siglo XXI. Y con ese objetivo, aquí estoy.

¿Qué propuestas destaca de su programa? En 100 días mucha de sus propuestas será tangibles según sus manifestaciones. ¿Cuáles serán esos primeros pasos a seguir?

Efectivamente. Pues mira, vamos a intentar mejorar las condiciones laborales de nuestros profesionales, vamos a intentar incrementar la plantilla, mejorar la especialización, facilitar la promoción de puestos de trabajo, vamos a intentar reducir la burocracia y vamos a intentar generar más recursos para la investigación para nuestro PDI (Personal Docente e Investigador). Respecto al PDI nos apoya la Ley de la Ciencia, pues vamos a tener recursos económicos para impulsar la contratación de jóvenes investigadores e investigadoras. Y en ese aspecto, tenemos que trabajar en la automatización de tareas, reducir la burocracia como decía y evitar que muchas tareas administrativas que ahora estamos asumiendo el profesorado pase a ese personal de administración que va a verse aumentado.

Uno de los retos del mandato será la implantación de la Ley del Sistema Universitario (LOSU). ¿Qué beneficios ve en esta nueva Ley? ¿Se posiciona a favor de ella?

Creo que es muy positiva y es una de las razones por las que me animé a presentar mi candidatura porque con la LOSU, el mandato pasará a ser de seis años, y es algo muy importante para consolidar esa estrategia que te comentaba. Vamos a profundizar en una docencia más personalizada, una docencia en la que la parte práctica tenga mayor peso que es algo en lo que nuestra universidad tiene que incidir y además tenemos que aprovechar esta oportunidad para adaptar nuestros grados y la formación que damos a la demanda de la sociedad.

Esa nueva Ley marcará la financiación para la institución. El compromiso del Gobierno es financiar el incremento presupuestario. ¿La financiación es el principal problema a la hora de afrontar los nuevos retos para poder seguir creciendo?

Sí, desde luego que la financiación yo creo es fundamental, pero también nosotros cada vez como universidad somos más autónomos, cada vez somos capaces de conseguir más financiación fuera de la financiación que nos viene de forma directa por la Junta de Castilla y León. En ese aspecto se ha mejorado mucho en estos últimos años y ahí tenemos que hacer hincapié. Se nos tiene que ver como una universidad que no es simplemente un centro de gasto, sino un centro que es capaz de multiplicar la inversión recibida, ser un centro de generación de riqueza

Como universidad pública nuestro principal objetivo es formar bien a nuestros estudiantes, pero también tenemos que hacerlo siendo más autosuficientes en la gestión económica generando más recursos, trayendo más financiación privada para lograr ser una institución que dé mucho más valor a la sociedad, que obviamente ya se da a un nivel alto, pero siempre seguir creciendo.

Ha anunciado también que van a crear un nuevo campus en Salamanca, ¿qué ramas de estudio albergaría ese nuevo campus y donde sería?

Sí, se creará un nuevo campus. Respecto a las ramas de estudio, lo tenemos que ver y respecto a donde, el ayuntamiento tiene interés en expandir una zona en los terrenos del antiguo MercaSalamanca y crear un gran un distrito tecnológico y dentro de ese distrito tecnológico yo creo que podemos albergar un nuevo campus de la Universidad de Salamanca. Además de eso, respecto a nuevas infraestructuras, debemos crear una gran escuela de doctorado y una gran biblioteca de reposición; muchos proyectos que serán tangibles en estos próximos años que serán hechos con el consenso de todos.

Su objetivo no es solo implementar este nuevo campus aquí en Salamanca, también potenciar los que tiene la USAL en Zamora, Ávila y Béjar. ¿Cómo se va a hacer?

En Ávila tenemos mucho margen de crecimiento, tenemos mucho espacio donde crecer, y el objetivo allí es que el campus duplique o triplique sus estudiantes, por eso vamos a impulsar y aumentar los grados y dotarlos de nueva especialización, y se mejorarán las instalaciones, por eso dentro de los planes está el desarrollo de un polideportivo que sea un centro multiusos.

Por su parte, en Zamora tenemos un campus maravilloso que también tenemos que seguir modernizando y en Béjar tenemos que hacer un esfuerzo por impulsar más titulaciones, por atraer más estudiantes y para generar una masa crítica lo suficientemente grande como para que todos nuestros estudiantes y el profesorado vean que allí tenemos mucho más que una escuela politécnica.

¿En qué áreas, a su criterio, la USAL lidera de forma indiscutible y en cuáles hay mucho margen de mejora?

Bueno, sinceramente creo que casi todo lo que se hace por no decir todo lo que sale aquí es muy bueno. Lideramos de forma indiscutible áreas relacionadas con la lengua española, las ciencias sociales, filosofía, derecho, económicas, psicología, bellas artes, y por supuesto nuestro campo biosanitario que tan bien está funcionando. Ahora lo que se debe hacer es potenciar otras áreas que por ser más nuevas aún no han sobresalido tanto como pueden ser las ingenierías o la inteligencia artificial con su cátedra nacional. Vamos a revisar todas e intentar siempre mejorar impulsando la docencia práctica y mejorando nuestras instalaciones para ser más atractivos para que tanto el profesorado como los estudiantes puedan destacar aún más.

Su objetivo es que los universitarios vengan a Salamanca, pero que también se queden aquí a trabajar. ¿Cuál es la fórmula para ello?

Ojalá tuviera una fórmula y funcionara perfectamente, pero fíjate yo creo que tenemos que hacer un gran esfuerzo para facilitarles a las industrias instalarse cerca de la universidad y trabajar con todas las áreas de conocimiento. En ese aspecto vamos a hacer un gran esfuerzo todos los campus para facilitarles acomodo a nuestros estudiantes para hacer prácticas en empresas dentro de nuestras instalaciones y poder seguir con sus cursos para que las empresas vean que esas instalaciones son también parte de su ecosistema. Fíjate que Salamanca, según el último informe de la Fundación Cotec, es la provincia del noroeste de España que más empleo tecnológico ha generado en los últimos años y eso es sobre todo por el impulso que ha tomado que Parque Científico. Si se ha logrado en este ámbito, hay que intentar hacerlo con todos. Tenemos mimbres para ser cada vez más atractivos y para que las empresas nos vean como un destino en el que asentarse porque tienen aquí lo más importante que es la masa gris, que son nuestros estudiantes.

¿La Universidad de Salamanca necesita una mayor conexión con el tejido social y empresarial?

Sí, desde luego que ahí todos los esfuerzos son pocos, también te digo que se han hecho muchos, que la sintonía con las administraciones públicas es muy buena. Yo creo que la sociedad sabe que la Universidad está cada vez más volcada en ellos y que es nuestro interés en que ese talento que formamos en la Universidad de Salamanca se quede en Salamanca. Tiene que ser así y en ese aspecto vamos a trabajar con todos nuestros interlocutores para facilitar el crecimiento en las ciudades en las que tenemos en implantación.

Por último, ¿qué le diría a los escépticos que piensan que su mandato estará claramente marcado por proyectos tecnológicos y no tanto por el impulso a los estudios más clásicos o humanísticos?

Les dirían que estén completamente tranquilos en el sentido de que nosotros vamos a apoyar todas las áreas que forman parte de la universidad, pero obviamente no podemos prescindir de la tecnología. Creo que tenemos que hacer el mejor uso posible de la tecnología, yo lo voy a intentar hacer, pero sin forzar a nadie y siempre como elemento que de alguna forma refuerce y reafirme las capacidades innatas que tiene todo nuestro profesorado porque estamos liderando el mundo de la enseñanza desde hace muchos siglos. Nuestros compañeros están muy abiertos a todos esos avances tecnológicos, los veo con ilusión y además, creo que ahora vivimos un momento espectacular porque tenemos grandes desarrollos de inteligencia artificial, grandes posibilidades y ya son muchos los compañeros que están trabajando ya con este tipo de herramientas. La IA tras un amplio mundo de posibilidades con herramientas muy útiles que hay que conocer; estamos en una carrera vertiginosa en el que están apareciendo cosas nuevas continuamente por eso es importante que todo el mundo sepa lo que hay, que tengan acceso a esa información de la forma más sencilla posible y de forma natural vamos a ir integrando todas esas tecnologías, cada uno desde su área de trabajo, cada uno desde su necesidad para mejorar tanto la actividad investigadora como docente.

¿Cómo le gustaría que se recordara su gestión como rector dentro de seis años?

Sinceramente, como una persona que ha cumplido lo prometido. Eso ya sería satisfactorio.