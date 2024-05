El Ministerio de Cultura suprime el Premio Nacional de Tauromaquia

El Ministerio de Cultura ha tomado la decisión de suprimir el Premio Nacional de Tauromaquia, ya que estos galardones deben ser "fiel reflejo de las valoraciones y sentimientos de la sociedad", como el aumento de la preocupación por el bienestar animal.

Según ha adelantado elDiario.es y han explicado fuentes del Ministerio a Europa Press, la regulación actual de los Premios Nacionales data de 1995 y, "desde ese momento, ha sufrido numerosas modificaciones con el objetivo de adaptar a la realidad de cada momento este instrumento de fomento que corresponde al Ministerio de Cultura, revisando aquellos sectores culturales que en cada momento se considera oportuno apoyar".

En este sentido, Cultura considera que, "teniendo que ser los Premios Nacionales fiel reflejo de las valoraciones y sentimientos de la sociedad y, dado que la nueva realidad social y cultural en España, donde la preocupación por el bienestar animal ha ido aumentando mientras que, por el contrario, la asistencia a los espectáculos taurinos se sitúa, según los datos del periodo 2021-2022, solamente en el 1,9% de la población, es oportuna una nueva revisión de los mismos".

De este modo, el departamento que dirige Ernest Urtasun ha detallado que el trámite se inicia con la apertura de una consulta pública, que es el primer paso necesario para modificar la orden ministerial que regula el conjunto de premios nacionales del Ministerio de Cultura. El Premio Nacional de Tauromaquia se convocó por primera vez en 2013 y está dotado con 30.000 euros.

"Esta actuación es coherente con los argumentos que ha ido esgrimiendo desde su nombramiento el titular de dicha cartera, Ernest Urtasun, quién siempre ha declarado que 'hay una mayoría de españoles que no comparte el maltrato animal'", han subrayado las fuentes del Ministerio.

Esta supresión del Premio Nacional de Tauromaquia se suma a la decisión de Urtasun de no conceder ninguna Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes 2023 (las únicas que ha propuesto hasta el momento) a nadie vinculado al sector de la tauromaquia, un recorrido que desde el Ministerio de Cultura aseguran que mantendrán "en cada momento que haya que tomar una nueva decisión".

Tras conocerse la decisión de Urtasun, la Fundación Franz Weber ha valorado la no concesión del Premio Nacional de Tauromaquia y los trámites del Ministerio de Cultura para suprimirlo del catálogo, por "ser coherente con la opinión de la inmensa mayoría social".

Los naturalistas apoyan la decisión al entender que "existe una enorme variedad de perfiles reconocidos y los toreros no son reconocidos como un perfil a galardonar por su actividad: el maltrato hasta la muerte de animales y promoción de valores asociados a la violencia".

La Fundación Toro de Lidia: "Supone la censura de una expresión cultural"

El vicepresidente de la Fundación del Toro de Lidia, Fernando Gomá, ha valorado negativamente el anuncio del Ministerio de Cultura de suprimir el Premio Nacional de Tauromaquia, una decisión que ha calificado de "censura" de una "expresión cultural" por parte del ministro Ernest Urtasun, porque a él "no le gusta".

"Que un Ministro de Cultura suprima un premio de una expresión cultural por la única razón de que no le gusta es un mal ejemplo. Está mandando un mensaje diferente al que cree, demostrando que no ha comprendido bien qué significa ser ministro de Cultura del Gobierno de España. Ser ministro de Cultura significa atender a todas las expresiones culturales, las que te gustan y las que no te gustan", ha asegurado en declaraciones para Europa Press el vicepresidente de la Fundación.

En ese sentido, Gomá ha reiterado que la tauromaquia es "absolutamente legal" y "perfectamente instalada" en España, mientras que ha añadido que "el ministro pasará" pero ha vaticinado que el Premio Nacional de Tauromaquia "volverá".

El Ministerio de Cultura ha basado esta decisión en la afirmación de que estos galardones deben ser "fiel reflejo de las valoraciones y sentimientos de la sociedad", como el aumento de la preocupación por el bienestar animal y ha subrayado que "la asistencia a los espectáculos taurinos se sitúa, según los datos del periodo 2021-2022, solamente en el 1,9 por ciento de la población", según han explicado a Europa Press fuentes del Ministerio.

En este sentido, Gomá ha afeado que el Ministerio haya usado cifras "de la pandemia" y ha defendido que "continuamente" se ven expresiones culturales taurinas "por toda España". "Está habiendo un gran aumento de espectadores. Evidentemente, si el ministro toma las cifras de la pandemia, entonces claro, son bajas, pero eso no se deben tomar esas cifras", ha precisado.

Además, desde la Fundación del Toro de Lidia, han defendido que este tipo de decisiones no se deben tomar por el hecho de que "gusten a mucha o poca gente", porque es un argumento "erróneo y peligroso".

"Los toros interesan mucho más que otras expresiones culturales, como la zarzuela o el ballet. Y nadie se le ocurre decir que la zarzuela o el ballet no deben ser apoyados porque va poca gente a verlos. Es un argumento de vuelo raso que oculta que en realidad el ministro no quiere cumplir la ley que le obliga a promover la tauromaquia", ha concluido Gomá.

Page plantea desde C-LM unos Premios de Tauromaquia de alcance nacional

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha anunciado este viernes que la Comunidad Autónoma tiene la intención de contactar con el sector taurino para crear desde la región unos Premios de Tauromaquia.

Así lo ha indicado en su cuenta de la red social 'X', donde añade que estos premios "tienen la ambición también de poder ser coordinados o compartidos con otras autonomías, puesto que pretendemos que tengan alcance nacional e internacional".

El anuncio de García-Page se produce después de que el Ministerio de Cultura haya tomado la decisión de suprimir el Premio Nacional de Tauromaquia.

El Ministerio argumenta que los Premios Nacionales deben ser "fiel reflejo de las valoraciones y sentimientos de la sociedad", como el aumento de la preocupación por el bienestar animal.

La C. Madrid pondrá en marcha su propio Premio de Tauromaquia

El consejero de Medio Ambiente, Interior y Agricultura de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, ha anunciado que el Gobierno regional pondrá en marcha su propio Premio de Tauromaquia de la mano de la Fundación Toro de Lidia, después de que el Gobierno central haya anunciado que prescindirá de estos galardones nacionales por la "preocupación" por el bienestar animal.

"Es una pésima noticia. Es darle la espalda a lo que son nuestras tradiciones, a la identidad de nuestro país. Un ataque más del Gobierno que quiere diluir la idea de España para que desaparezca", ha sostenido Novillo.

En declaraciones a los periodistas durante una visita a las bodegas Sanviver en Fuenlabrada, el consejero ha incidido en que este era un "premio histórico que era muy esperado por el sector", ya que se reconocía a las instituciones "que más habían apoyado un patrimonio cultural que está protegido por ley".

"No vamos a consentir que se pierda. Estamos ya trabajando con la Fundación Toro de Lidia para mantener ese premio", ha asegurado Novillo, quien ha subrayado que quieren que el premio siga "con ese nombre" y que siga participando "el mismo jurado".

Además, la Comunidad de Madrid espera que "se pueda acoger a nivel nacional y que el resto de comunidades autónomas también se sumen a esa iniciativa", con el objetivo de que "no se pierda".