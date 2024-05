Sí quieren leer

Cuando pensamos en los adolescentes, esos seres sintientes, con cuerpos en proceso de cambio y con aroma a hormonas, se nos vienen dos palabras a la cabeza: pavo y teléfono móvil. Y hace bien nuestro cerebro en mandarnos esa imagen mental, así, sin mucho trabajo, ya que hoy en día es lo que nuestros queridos púgiles de secundaria nos transmiten a simple vista.

Ahora, yo he tenido la oportunidad de escarbar y no quedarme con esa primera impresión prejuiciosa y descubrir, en tan sólo unas horas, algo que me ha fascinado de ellos: sus inquietudes hacia la literatura.

El viernes pasado tuve el placer de dar una charla- coloquio en el CEO Alto Alagón de Linares, a los alumnos de secundaria. El objetivo de este encuentro era despertar en los alumnos el gusto por la lectura y la escritura, y que de primera mano tuvieran el testimonio de alguien que forma parte de ese mundillo.

Desde el primer momento en el que entraron en el salón de actos y ocuparon los asientos de las primeras filas, supe que la cosa iba a salir bien. De todos es sabido que, cuando acudimos a eventos de este tipo, si la cosa no interesa, mejor ponerse en las butacas traseras y dejar que pase el tiempo. Pero en este caso no fue así. Participaron desde el minuto cero, estuvieron atentos a lo que les contaba y, cuando llegó el turno de preguntas, fueron tan curiosos como cualquier otro público que he tenido en las presentaciones de mis libros.Me di cuenta de que, evidentemente, ellos y el móvil son best friends, pero que también guardan un espacio en sus mochilas o mesillas de noche para las historias en papel.

He estado preguntando estas semanas de atrás, a amigas, qué estaban leyendo sus hijos porque quería hacerme una idea de gustos y preferencias; para investigar un poco y prepararme para lo que venía. Y sus respuestas han sido todas muy parecidas: lee lo que le manda “Fulano”; lleva un mes con un libro que le regalaron…Todas estas respuestas con cara de “no lee nada o no le interesa”. La preocupación del profesor de lengua y literatura de los alumnos de la ESO es la misma: esa sensación de ver que los chavales de estas edades tienen escaso interés por las novelas, en general.

Entonces, ¿qué está fallando? ¿Hay interés o no?

Sí lo hay. Pero creo que los adultos somos el quid de la cuestión.

Por curriculum o ley educativa los alumnos deben leer a los clásicos, conocer sus obras y la historia de la literatura, a grandes rasgos. Me parece, en parte, esencial, que se trabaje a Lope de Vega, que conozcan a Delibes o a Dickens. Pero no podemos quedarnos ahí. De hecho, pasaría de puntillas por ellos. Porque hoy en día existe una gran variedad de obras y autores que abordan temas de interés para nuestros alumnos, que les pueden aportar grandes enseñanzas y que pueden despertar su amor hacia los libros, sin dejar de lado la parte estilística, el análisis de textos y demás aspectos que engloba la asignatura. Obras maestras contemporáneas que darían mucho juego en las clases de lengua.

Pregunté a los alumnos en mi charla sus gustos y aficiones, y les propuse varios títulos que podrían interesarles. Los profesores debemos partir de los intereses reales de los alumnos para que los aprendizajes sean significativos. Y así debe ser también con la literatura. Los niños y los adolescentes deben descubrir que un libro es mucho más que un número de páginas llenas de frases y, a veces, sin ilustración. Si ofrecemos a los chavales obras que no conectan con ellos en ningún momento, que no tratan sobre sus preocupaciones o que se alejan mucho de la realidad en la que ellos se encuentran, el interés por el texto desaparecerá en el primer capítulo. Sin embargo, si proponemos lecturas en las que ellos se vean como protagonistas, por sus semejanzas con los personajes y sus historias, acabarán devorando el libro, habrán tenido una buena experiencia lectora y eso los llevará a querer continuar.

Entre mi público había varios alumnos que estaban leyendo, a parte de lo que les mandaba su profesor, otros libros. También algún otro que empezaba a escribir sus propias historias. Detrás de esos niños, intuyo que ha habido un adulto que ha motivado esta práctica desde que es pequeño; que ha dejado libertad de elección a su hijo para escoger la historia en la que quería adentrarse; que ha confiado en su criterio; que, resumiendo, ha puesto a su alcance uno de los mayores placeres de la vida y uno de los mejores medios para aprender, evadirse y disfrutar: los libros.

Pongamos a la vista y a su alcance, desde pequeños, toda clase de historias, en sus diversos formatos. Démosles la oportunidad de dejar volar su imaginación, de soñar con otros mundos. De pensar en otras vías y alternativas. De vivir otras vidas a través de los libros.

Gloria Rocas

