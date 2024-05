"¡Que nos devuelvan nuestro médico!", claman vecinos de El Cerro y Peñacaballera

Trasladaron al facultativo de la localidad, con plaza en propiedad, y denuncian que no ha regresado aunque la Junta dijo que "era una medida provisional"

Hartos por la falta de un médico, vecinos y vecinas de El Cerro y de Peñacaballera se han desplazado a Salamanca capital para manifestarse por las carencias que sufren en cuanto a la atención médica.

Con pancartas, carteles y gritos han exigido, primero en la Plaza Mayor, después por el centro de la ciudad y, finalmente, en la avenida de Mirat, ante la Gerencia de Salud de Área de Salamanca, un servicio sanitario "digno, cercano y accesible".

Del mismo modo, acusaban al gerente de Atención Primaria de Salamanca de mentir, de "no estar a la altura del cargo que ostenta" y de demostrar "un absoluto desprecio por los vecinos de este pueblo", ya que, hace unos meses, para cubrir un déficit de médicos en Béjar se decidió trasladar forzosamente a la médico de El Cerro, con plaza en propiedad.

"Esa arbitraria decisión afectaba a la asistencia sanitaria de toda la zona, por lo que los alcaldes solicitaron una reunión con la gerencia", señalaban. En ella se les comunicó que era una medida provisional, que se respetarían los días de consulta establecidos como mínimo legal -tres días a la semana para El Cerro- y que se restablecería la situación una vez resuelto el concurso de traslados de médicos.

Los alcaldes aceptaron las explicaciones tras el compromiso del gerente, sin embargo, se han sucedido multitud de problemas, según explicaban. De hecho, hablaban de más de 800 reclamaciones realizadas por:

la supresión de días de consulta por la libranza postguardia no sustituida del médico asignado (Montemayor del Rio),

demasiadas semanas con menos días de consulta de las que marca esa normativa,

esperas de una semana para ser atendido

y problemas organizativos entre médico y enfermera, dada la imposibilidad de que coincidan al mismo tiempo en el consultorio como anteriormente.

"Los paganos los de siempre, los pacientes, que vienen sufriendo las dificultades y obstáculos que tiene que superar para poder ser atendidos dignamente, con una atención médica a la carrera, con una permanencia en el consultorio muy escasa, debido a que tiene que compartir su tiempo con los otros tres pueblos a los que atiende", argumentan.

Además, ya se han asignado los médicos de Puerto de Béjar y Montemayor del Río, pero no el de El Cerro. ""Llegada la hora de cumplir con sus compromisos, el gerente no comparece, no está a la altura del cargo que ostenta y demuestra absoluto desprecio por los vecinos de este pueblo. Mentir tan descaradamente es de un nivel ético impropio del cargo".