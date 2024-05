La democracia, ese rollo...

Tanto en México como en España –o en Grecia, Francia, Italia, Venezuela, Ecuador…– parece que los partidos están en las últimas, o por decirlo a la moderna y a la antigua, están en modo “cantos de cisne”.

Los partidos, pero también la política, los políticos… Esa generalización, tan mentirosa como intencionada, la han usado quienes buscan tener todos los resortes del poder, caudillos y caudillas evidentes o en la sombra, de suso y de yuso.

Lo curioso es que han conseguido ampliar su objetivo; si casi siempre sus receptores naturales eran las personas mayores, que se aferraban a lo que habían conocido, a lo que les daba seguridad, ahora quienes más reniegan de lo que parece seguro e inamovible –la democracia, el sistema– parecen ser muchas y muchos jóvenes, así, con los dos géneros antes.

Otra “curiosidad” relacionada con ese “hartazgo” de “la política” –creo que este “charro” va a estar lleno de comillas– es que la mayoría de las y los jóvenes, de acá y de allá, han nacido y crecido en democracias; es más, en democracias “de partidos”; incluso en México, las primeras elecciones –estatales– perdidas por el PRI, datan de los 80… del siglo XX.

Así pues, las que parecen pocas expectativas, allá y acá, que yo considero una bien montada narrativa de percepción de que no hay futuro –que parece lo mismo pero no lo es– están provocando una especie de rebelión larvada: contra el entorno, unos, pero otros contra el sistema, la sociedad, que no les da y, a su modo de ver, no los acepta: si no se integran del todo, no están representados… Ay, la política…

Vuelve a ser curioso que, según las zonas –geográficas y/o de influencia–, la moderna radicalización retoma los esquemas políticos tradicionales, pero no parecen darse cuenta de ello: en México, gobierna un grupo contra todo lo anterior –en el discurso, al menos, en la mentada narrativa– y cuenta con el apoyo de mucha gente, joven, que lo anterior que conoció pues… no es tan anterior… Y resulta que este régimen “moderno” está lleno de, por ejemplo, personas de cierta edad que militaron, casi toda su vida política, en el PRI o el resto de partidos tradicionales.

En países como Francia, por otro lado, vemos que emigrantes habitantes de los extrarradios, por su enojo contra el sistema, se acercan a radicalizaciones religiosas.

Allá y acá, los hijos de quienes, en muchos casos por primera vez, pudieron ir a la universidad, viajar, comprar una casa –ser clase media, pues– se están rebelando contra lo establecido y “compran” conceptos que consideran “nuevos”, en muchos casos, sin mayor análisis ni autocrítica…

Por todo esto, cuando pienso en mis dos orillas suelo sentirme, cada vez más, “aislado de dos orillas”, la del espacio y la del tiempo.

