Solo ocho hombres pidieron una excedencia por cuidado familiar en Salamanca el primer trimestre

Solo un 13% de las personas que solicitaron en Salamanca la excedencia para el cuidado familiar en el primer trimestre del año son hombres (solo ocho), según publica el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Un dato que demuestra la brecha de género. En cifras globales, supone un descenso de un 24% respecto al mismo periodo del año pasado, un porcentaje mucho mayor que el registrado a nivel nacional: solo un 3,5%.

En toda España se han dado de alta 11.741 de las que 9.979 correspondieron a mujeres, el 85%, y 1.762 a hombres, lo que equivale al 15%. En Castilla y León el número de excedencias fue de 598, más de un 88% solicitadas por mujeres.

El Estatuto de los Trabajadores especifica que los trabajadores tienen derecho a un período de excedencia de duración no superior a tres años para atender al cuidado de cada hijo y a otro período de excedencia, de duración no superior a dos años, para atender al cuidado de un familiar hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente, enfermedad o discapacidad no pueda valerse por sí mismo, y no desempeñe actividad retribuida.

Prestaciones por nacimiento y cuidado del menor

La Seguridad Social ha tramitado entre enero y marzo en Salamanca 683 prestaciones por nacimiento y cuidado del menor, de los cuales 338 correspondieron al primer progenitor y 345, al segundo progenitor. Según ha difundido el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, esto ha supuesto un gasto de 4,6 millones.

La duración media de las prestaciones por nacimiento y cuidado de menor activas en el primer trimestre de 2024 en Salamanca ha sido de 108 días. En toda España, la media es de 93 días en el caso de los hombres y 102 en el caso de las mujeres. En la actualidad, el permiso es de 16 semanas, seis de las cuales deben disfrutarse inmediatamente después del parto o resolución judicial o administrativa en los casos de adopción, guarda o acogimiento. El resto del tiempo puede disponerse en periodos sucesivos antes de que el bebé cumpla un año.