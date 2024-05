Califican de “inadmisible e insoportable” que las listas de espera quirúrgica sigan “desbocadas” en Salamanca

“Insostenible e injustificable, esta situación no se puede soportar ni debe continuar un solo día más”, con esta frase ha titulado el PSOE de Salamanca, por boca de su procuradora en Cortes, Rosa Rubio, la valoración que ha hecho en relación al estado y la situación de las listas de espera quirúrgica en el Complejo Hospitalario de Salamanca según los últimos datos conocidos y ofrecidos por la propia Junta

Según las últimas cifras en el Hospital de Salamanca sigue creciendo el número de pacientes que están esperando pasar por el quirófano, “la lista de espera continúa desbocada y aumentando y Salamanca se mantiene a la cabeza en Castilla y León en cuanto al número de ciudadanos que esperan una intervención quirúrgica” ha declarado Rubio.

Más de 9.000 pacientes, en concreto 9.380, están esperado ser llamados para una operación, más si se compara con el mismo periodo o el primer trimestre del año pasado, “la situación se ha descontrolado, es muy mala, se mire por donde se mire y se compare con lo que se compare” ha lamentado la procuradora socialista, “estamos peor que el año pasado, que hace dos, y que hace mucho porque este es el peor dato, al menos desde hace casi diez años, para el primer trimestre”

“Pero lo peor no solo esto”, ha añadido la parlamentaria salmantina, el Complejo Hospitalario de Salamanca también lidera posición en la Comunidad en cuanto a tiempo de demora medio para que un paciente sea operado una vez diagnosticada esa necesidad, esta demora ha aumentado en 20 días respecto al final del primer trimestre de 2023 situándose en 178 días, cerca de seis meses. Un tiempo medio pero que es mayor dependiendo de la especialidad o el tipo de intervención que se esté necesitado “porque hay 1.129 pacientes que llevan más de un año esperando a ser operados, 469 más que el año pasado por estas fechas” ha añadido Rosa Rubio.

En relación a las pruebas para ser diagnosticado “el panorama no es mejor sino todo lo contrario y las cifras también empeoran con respecto a las últimas conocidas” unos 2.775 pacientes a la espera de hacerse una prueba, 1.322 más que los que reflejaban los últimos datos conocidos a finales de año. “Salamanca es la campeona en malos datos, estamos como siempre e incluso peor” ha remachado, “a pesar de las externalizaciones y de gastar miles y miles de euros es desviar pruebas diagnósticas e intervenciones a centros privados”.

Esta situación, “y estas cifras”, vuelven a poner en evidencia, “que la sanidad pública en nuestra tierra no funciona, no es digna, ni de calidad” ha recriminado la socialista, “las carencias se imponen y los malos resultados se perpetúan y se enquistan día tras día”, y todo ello “fruto de la mala gestión y los recortes que se aplican desde la Junta”, demostrando que, si antes estábamos mal, “el gobierno bipartito de PP y Vox que encabeza Mañueco lo único que ha supuesto es empeorar, o como poco y siendo generosos, no mejorar ni solucionar nada” .

Desde el PSOE se vuelve a exigir a la Junta una mejor planificación, un aumento de recursos y medios tanto materiales como humanos, y mejores condiciones laborales para el personal, “menos millones de euros para externalizar, menos derivaciones de operaciones y pruebas a centros privados y destinar todo este dinero a la sanidad pública” propuestas todas ellas que han sido llevadas en varias ocasiones a la Cortes de Castilla y León y rechazadas una y otra vez tanto por el PP como por Vox, “y así nos va” ha concluido Rubio.