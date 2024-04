“Te voy a matar hijo de puta, eres un payaso”. Graves amenazas a un árbitro en Salamanca

Un encuentro de la 3ª División Provincial de Juveniles, disputado el domingo 28 de abril en Santa Marta de Tormes, entre la UD Santa Marta y el CD Ribert tuvo que ser suspendido en el minuto 89 por los incidentes que a continuación relatamos.

Se tratataba de la jornada 23 de la citada competición y los locales marcaban el 1-0 en el minuto 81. Poco después, en el 89, un jugador visitante, que había recibido tarjeta amarilla, por hacer observaciones de carácter técnico al árbitro, fue expulsado, con la segunda amarilla, por realizar nuevos comentarios a las decisiones del colegiado, al tiempo que le decía: “sácamela, si me da igual”, a la vez que aplaudía en señal de mofa.

Tras ser expulsado, el jugador del CD Ribert le dijo al colegiado: “eres malísimo, eres un payaso, eres un cagón”, aplaudiendo constantemente en señal de mofa por la decisión tomada, mientras abandonaba el terreno de juego.

Y en ese momento, la situación se hizo más grave tal y como relata el acta:

Al llegar a la línea de banda, se giró y salió corriendo desaforado hacia mi persona con clara intención de agredirme, al tiempo que se dirigió a mi con las siguientes palabras: “te voy a matar hijo de puta, eres un payaso, eres un cagón”, teniendo que ser sujetado por varios de sus compañeros, de los que intentaba constantemente zafarse para llegar al lugar donde yo me encontraba con intención de agredirme. A un jugador participante en el encuentro, se le pudo escuchar la siguiente expresión: “agarrarlo, que lo pega”. A la vez que decía: “para ya de una vez, estás tonto y la estás liando”.

Rápidamente, entraron al terreno de juego, el cuerpo técnico del club local, CD Santa Marta de Tormes y directivos que se encontraban en las instalaciones, para evitar que este jugador me agrediera. No obstante, el jugador golpeó varios puñetazos y patadas al banquillo visitante y a la papelera anexa al banquillo, ante la imposibilidad de acudir a donde yo me encontraba, ya que sus propios compañeros se lo impedían, encajando su pierna en dicha papelera al romperla, fruto del impacto de una de sus patadas.

El técnico visitante se mostró en todo momento con actitud pasiva, observando los hechos, no cumpliendo con sus obligaciones ni colaborando para evitar males mayores, a pesar de que él jugador se encontraba a escasos metros suyos.

Partido suspendido

Por todo lo expuesto el árbitro suspendía el partido, "al no poder garantizar mi integridad física, ni gozar de seguridad ninguno de los participantes del encuentro".

Además, el entrenador visitante le dijo: “no puedes cortar ahora, queda aún tiempo”, a pesar de que el jugador expulsado todavía se encontraba en las inmediaciones del terreno de juego, sujetado por sus compañeros, intentando llegar al lugar donde se encontraba el colegiado, según indica en el acta.

Y por si eso no fuera suficiente, cuando el árbitro, salía de las instalaciones, acompañado del delegado de campo, justo encima del túnel del vestuarios del equipo arbitral, se encontraba un aficionado que hizo intención de saltar desde la grada al terreno de juego, a la vez que se dirigía a él con esta expresión:”te voy a esperar a la salida y te voy a reventar”, saliendo corriendo por la grada del estadio hacia las escaleras que dan acceso al vestuario arbitral con la intención de agredirme, encontrándose con la puerta cerrada, a la que dió varios puñetazos con intención de

derribarla, se explica en el acta.