Nacho Martínez ataca a la prensa: "Desde algunos medios hay faltas de respeto y cargáis contra el grupo, eso sí que me molesta"

Nacho Martínez, entrenador del Perfumerías Avenida, ha valorado el partido de vuelta en los cuartos de final de los playoffs por el título de Liga.

Valoración: "Habéis visto todos el partido y hemos intentado no solo jugar con corazón, sino también con cualidades dentro de la pista para poder ganar. Quiero decir estoy un poco triste y jodido porque es increíble que a este grupo no se le reconozca lo que hace. Lleva desde enero con lesiones el grupo y con cambios de posición. Hemos ido ganando sin alzar la voz. Es increíble que se reconozca poco. Estáis muy equivocados y esto es muy difícil de hacer, se nota que sabéis poco de la competición. Me parece triste y lo llevo desde dentro. Desde algunos medios hay faltas de respeto y cargáis contra el grupo, eso sí que me molesta. Yo no me metería nunca con la profesión de nadie. No diría que hay que trabajar más, ni que tengo presión y no me cargo a las jugadoras. No me conocéis de nada y soy un ganador nato, un peleón de cojones. Me lo he ganado con mi esfuerzo, no lo dudéis nunca. No voy a permitir que nadie dude de mi profesionalidad. Valorad lo que veis, nada más. Silvia ha intentado llegar siempre a los partidos y ahora igual tarda una semana. Este grupo ha peleado al máximo y solo os pido respeto para las profesionales y para mí. Yo os respeto a vosotros, nada más".

Silvia: "Ha notado un pinchazo y veremos a ver... ojalá sea poca cosa".

Semifinales: "Seguro que nos da un extra Würzburg y es un jugador más. Las jugadoras siempre piensan en jugar en casa gracias al público".

Girona: "Saldremos a competir e intentaremos estar muy bien. Nosotros perdemos efectivos y Girona los va recuperando. Tiene un gran equipo y habrá pelea. ¿Favorito? Es difícil saberlo...".

Presión: "Si la interpretación es negativa, mejor no cuento nada. No digo que tengamos presión porque el ambiente nos pueda. Íbamos con la idea de ganar en Ferrol. No nos puede el jugar en A Malata o contra Ferrol, con todos mis respetos. No nos vamos a pasear a los sitios y el rival es bueno. Esto ya no es Avenida, Rivas y cía... todos quieren mejorar. Ganar es muy complicado".

Refuerzo como entrenador: "Estoy encantado aquí, los únicos que me ponéis en duda sois vosotros. No me enfado, pero lo tenía un poco guardado. Soy un tío que trabaja mucho, no lo dudéis... luego me podré equivocar en cosas. Intento aprender porque tengo años para aburrir y os lo digo hoy que estáis aquí todo. ¿Me refuerza? Soy Nacho, tengo 60 años y no voy a cambiar. Tengo las espaldas anchas porque hice natación de pequeño".