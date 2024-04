El Perfumerías Avenida sufre para remontar el +13 al BAXI Ferrol y se cita en semis con el Uni Girona de Íñiguez (87-69)

El Perfumerías Avenida ha sufrido para remontar el +13 al BAXI Ferrol y se ha citado en semis de Liga con el Uni Girona de Íñiguez (87-69). De este modo, las salmantinas han levantado el -12 de la ida de cuartos y han cumplido con su misión a pesar de tener que sudar de lo lindo.

En la alineación de una cita tan sumamente importante para las aspiraciones del club más laureado de toda España, Nacho Martínez ha decidido salir a un pabellón que ha colgado el 'no hay billetes' con Cakir, Carter, Leo Rodríguez, Laura Gil y Koné. Así, con un ruido ensordecedor y el ex Lino López en el banquillo rival, Olcay ha firmado la primera canasta de la tarde con una bandeja en penetración justo antes de irse al suelo, pero Pospisilova ha contestado desde la línea de personal.

Por su parte, Leo Rodríguez ha encontrado un triple desde la esquina completamente liberada y luego se ha topado con otras dos unidades con tiros libres, aunque Selland ha rebajado la euforia con un T3 y Cakir se la ha devuelto a renglón seguido para ir ganando confianza poco a poco. De hecho, Carter se ha cascado otro triple con la defensora encima y hasta Nacho Martínez se ha vuelto loco en la banda. +6 y a medio camino de igualar la serie, pero Laura Gil ha subido el +8 antes de un tiempo muerto. Además, a poco menos de dos minutos para el final del primer acto, Leo Rodríguez ha puesto los dobles dígitos de distancia por primera vez y segundos después Laura Gil ha empatado los cuartos. 23-11 y locura con el +12, tan solo un cuarto le ha costado al Perfumerías Avenida apretarle las tuercas al BAXI Ferrol delante de su hinchada.

En el arranque del segundo tramo, triple esquinado de Vilaró para poner al frente a las suyas por primera vez y Hatar ha aumentado el colchón a pesar de los esfuerzos gallegos por obrar la machada, pero Andrea se ha lucido con otro lanzamiento exterior con el +16. No obstante, varios descalabros defensivos han reducido los dobles dígitos hasta que Leo Rodríguez y Cakir han clavado dos nuevos tiros de tres. Mientras, en el intercambio de golpes, Laura Gil también ha visto aro desde lejos en dos ocasiones, pero las visitantes tampoco han errado. Finalmente, 51-37 al descanso. +14. Con esto valdría en 20 minutos... y despedida al grito de "¡sí se puede, sí se puede!" de la Marea Azul a las jugadoras.

UN MARTILLO DESDE EL PERÍMETRO

Después de pasar por los vestuarios, triples de Gil y Cakir -por partida doble-. 14/17 para el equipo local desde el perímetro. Tremendo el dato. +19, máxima renta y bufandas al viento. Pase de ronda encaminado con un pequeño margen. O eso parecía... porque el BAXI Ferrol ha pisado al acelerador para quedarse a 13 unidades y Nacho Martínez ha parado la contienda en busca de aire.

En el ecuador del tercer cuarto, las ferrolanas han vuelto a ponerse con ventaja en el cruce, pero rápidamente lo ha corregido el Perfumerías Avenida para evitar sustos innecesarios. Entre tanto, el público ha continuado dando guerra para sostener a las azulonas en los momentos más delicados y hasta el banquillo ha pedido calma a las de la cancha. De hecho, el enfado con el trío arbitral por sus decisiones ha ido in crescendo y Laura Gil ha tenido que competir con un algodoncillo en la nariz al sangrar a consecuencia de un golpe. +7 solo... y susto gordo ante los fallos en ataque y la inconsistencia en los rebotes atrás. Ahí, 2+1 de la 'capi'. Rugido de leona. 67-55 para los últimos 10', más igualdad no puede existir.

En ellos, el BAXI ha propinado el primer golpe con el -7 y Nacho Martínez ha vuelto a detener el juego. Momentos de tensión altísima y se ha reflejado en las protestas del coach a los colegiados al percatarse de que el plan no iba sobre ruedas. Sin embargo, Gil y Leo, la mejor del choque con 17 unidades, han acudido al rescate. Marca España, que no se diga. Por su parte, Koné ha aparecido en el instante preciso para ubicar el +14 con un 2+1. Además, Prince y Delaere no han gozado de minutos en una 'final' absoluta por el título de Liga, aunque gente como Vilaró ha tirado del carro gracias al +16. La cosa ha seguido bailando en un límite entre la victoria o la derrota muy fino y Carter se ha movido bien en él con una explosiva penetración que ha completado Leo de la mano de un gancho a aro pasado. +17 a 1:59 de la conclusión. Bestial. Y eso que Silvia ha notado un problema físico después de su entrega y se ha retirado a la banca para observar desde ella cómo el 'Perfu' ha cumplido la misión con suspense hasta el segundo final. ¡Vaya partidazo, digno de Euroliga!