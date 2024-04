Criterios verdes

Mostraba “Ciudadanos por la Defensa del Patrimonio” el jueves en redes sociales “Esta es Salamanca... la ciudad en la que da más sombra una marquesina que dos árboles. De aquí en adelante a ver quién se sienta en esos bancos.” Con una foto de la Plaza de San Julián desde la parada de la Línea 2 de transporte público. Doy fe, no es ciertamente agradable esperar por ahí al autobús urbano en verano. La actual plaza no tiene nada que ver con la del pasado, su radical mutación dificulta intuirla en viejas fotos. Por cierto, en pretéritos callejeros aparece cerca la leyenda “Mercado del grano”, y uno se acuerda de la Plaza del Grano de una ciudad del norte de la región…

La Plaza de San Julián en el pasado, al fondo de los soportales está la Casa de las Viejas, hoy Filmoteca Regional, y a la derecha la iglesia.

A pesar de todo y siendo imposible volver atrás, no me disgusta la actual plaza de San Julián. Aunque siempre me ha llamado la atención la ausencia de verde en ella, obsesionados por dedicarla en exclusividad al tráfico rodado tras su conversión a la modernidad. Afortunadamente hace unos años se rescató en su mayoría para el peatón, carga y descarga mediante, pero con una llamativa racanería en cuanto al arbolado con chupachups (vieja terminología jardinera municipal) plantados en la misma. Supongo tiene razón quien añade al tuit “si lo que quieres es que la vegetación sea permanente, hay que dejarla crecer.”

Plaza de San Julián y Portales de Camiñas en los años 50. Los edificios de la izquierda todavía subsisten, fuera de la imagen hay una farmacia. La foto estaría tomada desde los soportales de la anterior. La alergia por el árbol tiene raíces.

Siempre y cuando se plante antes algo adecuado, claro. Alguna vez he comentado la invisibilidad de los criterios de plantación en Salamanca. Por supuesto el tiempo cambia percepciones y el conocimiento y, siempre y cuando no se refiera a podas, suele ser para bien. Pero se han mantenido durante demasiado tiempo notables incongruencias, sin apreciarse ninguna política de corrección. Me refiero a poner con excesiva frecuencia árboles de rápido crecimiento y gran porte muy cerca de las fachadas, y lo contrario en amplios espacios como el reseñado donde la espera puede ser muy larga. Y no mencionemos las alergias.

Veremos la evolución del nuevo centro repavimentado, si bien sigue rácano en número de ejemplares. Lo he reclamado varias veces para la Calle Quintana o Poeta Iglesias, por ejemplo. Otra cosa es el “Árbol de Salamanca”, loable iniciativa recuperar los olmos, pero pasará mucho tiempo para, simplemente, verlo. Confío se siga reforestando el centro, con más árboles en la Calle Zamora y en las “nuevas”. Y por supuesto en aquellas no afortunadas ahora como la de Toro. Además del resto de la ciudad, de algo servirá el “Plan Especial de Protección de Infraestructura Verde y Biodiversidad”.

Volviendo a las incoherencias y en contraste con la Plaza de San Julián, en su momento protestaron los vecinos de la Calle de Borneo por la excesiva cercanía de plátanos a sus ventanas. Más tarde, alguna vez he puesto imágenes, esa proximidad se repitió en el Barrio de El Zurguén. En la calle peatonal que lo atraviesa la situación es más ajustada todavía. Incluso en la Calle de la Comisión Europea, realizada ya en este siglo, los plátanos están más cerca en unos pequeños aparcamientos en el lado este.

Se hace difícil no notar la ausencia de la normativa de Accesibilidad, sin corregir hasta el momento, a pesar de existir espacio unos metros más allá en el amplio paso de peatones delimitando el aparcamiento. No es difícil ver ejemplos repartidos a lo largo de toda la ciudad. Un detalle más evidenciando lo que todavía falta por afinar la consecución de una ciudad mejor. Y hemos avanzado mucho, la recuperación de las orillas del rio, incompleta todavía, indudablemente es un meritorio paso de gigante.

Por cierto, ¿cómo casa esa municipal conversión verde con la incitación a fumar, en forma de plaga de ceniceros en paradas de autobús, mercados, bibliotecas o en Sanidad?, ¿en nombre de la libertad para oponerse al gobierno (de adquirir un cáncer quizás)?

NOTA. En 2020 publicó Salamancartvaldia en la muy interesante sección "En blanco y negro" varias fotografías históricas de la Plaza de San Julián y de Portales de Camiñas, allí se menciona su procedencia de la web Salamancaenelayer. Dos de ellas ilustran este artículo de opinión.