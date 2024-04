Ponz dice que volverá a hablar con Rubén Andrés para renovar: "Hoy no tengo pensado abandonar Unionistas al término de mi contrato"

Dani Ponz, entrenador de Unionistas, ha hablado por primera vez después de que fracasase la operación que le habría llevado a dirigir a un Segunda División como el Eldense, nombre adelantado por SALAMANCArtv AL DÍA.

Eldense: "Acaba el partido de Irún y me llaman de superior categoría, por lo que hablé con el club. Se genera un intercambio de comunicaciones para acabar el lunes por la mañana con lo que ha pasado. Tras ese momento sí que pasamos a estar centrados con Unionistas. Ahora hacemos más horas si es necesario. Tengo disposición a continuar en el proyecto hasta la finalización de contrato. Ha sido una semana de reflexión. Lamento profundamente la inestabilidad que hubo en la afición por lo ocurrido. Respeto todo tipo de opiniones. Hemos hablado con el cuerpo técnico y los jugadores para ver si podía afectar esto, pero hemos visto un estímulo muy positivo. Ellos han entendido que hemos llamado la atención y es un refuerzo, que es lo que pasó con Chapela el año pasado. Vienen partidos fundamentales. Todos están a disposición, incluido Dani Nieto".

Si le vuelven a llamar: "La misma que di el domingo, mi disposición es total a cumplir mi compromiso. Nunca sabemos si hacemos bien o mal. Pregunté a Roberto y Rubén si he obrado mal, pero me dijeron que respondí con lealtad. Rubén me tiene enamorado porque es espectacular. Hubo 30 segundos de conversación. ¿El club? Han defendido sus intereses".

Acabar la temporada: "No se me pasa otro escenario por la cabeza que hacerlo en Unionistas de Salamanca".

Qué pasó para torcerse su salida: "No me siento decepcionado con el Eldense y estoy agradecido de que me llamase un Segunda. Llevo 20 años esforzándome y ellos han buscado la mejor gestión. Lo mejor es ganar".

Renovar: "Me gusta esa pregunta porque hace tiempo dije que eran más importante otras cosas que el dinero. Había una reunión el lunes pasado e iba escuchar la propuesta. Él me dijo que si me había pasado algo grave porque pensaba que ocurrió algo con mi familia, yo no sé la cara que le habría puesto. Esas horas fueron terribles por el dolor de cabeza. Rubén se ha portado increíble y entiendo que volveremos a hablar. Hoy no tengo pensado abandonar Unionistas al término de mi contrato".

Sabadell: "El de ida fue mi peor partido con Unionistas y me alegro hablar de otras cosas. Si no ganamos duelos, seguro que no ganamos en Primera RFEF. Nos han llegado tres veces y es una cosa muy fea".

Copa: "Hay que atornillar cosas e iremos a por ella. Vamos a por ella y somos unos soñadores en este clun".

Bajas: "Adri es la única y Dani Nieto está entrenando".

Recibimiento: "La afición del club es soberana y tengo claro lo que he hecho, sé que soy honesta. Dejé atrás a mi familia para estar aquí".