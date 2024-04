Jehu: "Si vamos al playoff, cobramos un mes más en el Salamanca UDS. ¿Velitas? Con tantas que pongo igual un día quemo el estadio..."

Jehu Chiapas, entrenador del Salamanca UDS, ha atendido a los medios de comunicación locales para hablar del partido con el Astorga.

Semana: "Creo que ha sido útil y productiva. Hemos corregido detalles y vamos partido a partido para no salirnos de eso. Pensamos en un equipo complicado de toda la vida como el Astorga, es fútbol y no vamos a hacer drama por una derrota".

Corregir: "Hay que mejorar detalles, pero no hay que volvernos locos. El partido estuvo igualado en Tordesillas y ganan por un penalti, aunque cinco minutos antes tuvimos ocasiones claras".

Primer puesto: "Nunca nos metimos en eso. Nuestro objetivo es sumar los máximos puntos posibles y ver en qué puesto estamos en Santa Marta. Si somos segundos es lo que toca, no queremos bajar de ahí. No podemos dar pasos atrás. ¿Decepción? Para nada. Decepción habría sido que el Tordesillas nos pasase por encima y lo normal habría sido el 1-1. Es fútbol... ahí tenéis lo del Madrid lo otra semana".

Once: "Si hacemos alguna modificación no será por la derrota y lo mismo buscamos otras situaciones. No haremos ocho modificaciones ni cambiaremos lo táctico. El físico es importante en esta semana con varios partidos".

Primera vuelta: "Me arrepiento de la primera vuelta desde hace mucho, desde Navidades... Si vamos al playoff, cobramos un mes más y hay que ver lo positivo porque lo pasamos bien juntos. Le pongo velitas a todos desde hace tiempo y no hemos hablado con el Santa Marta. Con tantas velitas que pongo igual un día quemo el estadio...".

Astorga: "Lo mismo de la primera vuelta con Ivi o Javi Amor y saben a lo que juegan. Es un rival siempre complicado...".

Afición: "Debe apoyar a su equipo y ser consciente que los jugadores han logrado una segunda vuelta muy buena".

TAD: "Lo mejor es que se resuelva pronto porque sigue en el aire y no tenemos fecha exacta para conocer ese detalle".