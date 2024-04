‘Canta, vive, siente’ con el Precoro y Coro de Niños Ciudad de Salamanca 

El Precoro y Coro de Niños Ciudad de Salamanca ofrecen este domingo, a las ocho de la tarde en el Teatro Liceo, un concierto titulado ‘Canta, vive, siente’.

El coro de los más pequeños comenzará el concierto interpretando canciones procedentes de diferentes países: Endunda de Uruguay, Maketu de Camerún. Nos harán recordar la infancia al son de La Tarara.

También interpretarán canciones populares de Castilla con un bonito guiño a la ciudad de Salamanca y su música popular con nuestra Carbonerita de Salamanca y Ya se murió el burro, entre otras; además de una selección de las canciones más emblemáticas de Enrique y Ana, como Amigo Félix, El Rey gordinflón, Garabatos, Quería un gato negro o La gallinita coco uaua y la Yenka. También interpretarán La canción del ratón, compuesta por su directora Naila Zakour.

Por su parte, el Coro de Niños ofrecerá un programa con obras compuestas por compositores actuales como, Dona nobis pacem de Mary Lynn Lightfoot, Una niña, una estrella de Javier Centeno o Kyrie cannon de Andy Beck. La magia de la música nos hará soñar con California dreamin´ The Mamas and The Papas, nos llevarán a surfear al ritmo de la música de los Beach Boys y a disfrutar la magia de Disney y Cerf-volant de los chicos del coro. Interpretarán un especial de la música de Abba que recoge los temas: Fernando, Mama mía, Waterloo y Dancing Queen.

La puesta en escena, los movimientos y percusión corporal nos acompañarán en este espectáculo. Un bonito concierto para disfrutar en familia, adaptado a todas las edades y todos los públicos. Ambos coros estarán dirigidos por Naila Zakour y contarán con el acompañamiento del pianista Raúl J. Ortiz.