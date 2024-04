Los llamativos rituales funerarios de indígenas de Brasil llegan a Salamanca

El Centro de Estudios Brasileños de la USAL, en la plaza de San Benito, acoge hasta el 7 de junio una muestra fotográfica sobre el Kuarup, uno de los rituales funerarios más importantes de la comunidades indígenas del Xingu (Mato Grosso, Brasil).

Se trata de imágenes captadas por el periodista brasileño Alekson Lacerda y la exposición forma parte del programa de Residencia Artística de Fotografía 2024.

El acto inaugural contó con la presencia del autor de las fotografías, así como del director del CEB, el profesor José Manuel Santos.

La exposición

Las fotografías de esta exposición – capturadas con sensibilidad y respeto – son más que simples imágenes: constituyen un portal a un universo de significados, donde la música ancestral resuena en los pasillos de la historia, los troncos adornados del Kuarup narran la saga de los antepasados, los luchadores del Huka-huka demuestran la fuerza espiritual de sus pueblos, la gran pesca revela una íntima conexión con la naturaleza y los retratos, en la aldea de Yaipiuku, nos invitan a conocer de cerca la vida cotidiana de estas comunidades.

Al recorrer estas fotografías, nos vemos transportados a un viaje único, donde cada imagen nos desafía a reflexionar sobre la importancia de la preservación de las tradiciones y la valoración de las culturas indígenas. Es una invitación a ampliar nuestra comprensión del mundo, y reconocer la belleza y la diversidad de las voces que reverberan en las orillas del río Xingu.

Para ejecutar este trabajo, Alekson Lacerda participó en un Workshop de fotografía coordinado por el premiado fotógrafo indigenista Renato Soares. Su grupo, compuesto por unas 17 personas, realizó en agosto de 2022, una inmersión de 10 días en la aldea Yaipiuku (Tierra Indígena Xingu, Mato Grosso, Brasil), perteneciente a la etnia Mehinako, conviviendo con sus anfitriones en sus malocas familiares.

La muestra podrá visitarse en la sala de exposiciones del Palacio de Maldonado (Plaza de San Benito, 1), de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 hasta el próximo 7 de junio. La entrada es gratuita.

El fotógrafo

Alekson Lacerda es natural de Belo Horizonte (Minas Gerais, Brasil), pero vive en Irlanda desde 2010. Es periodista, actor y cineasta, con más de una década de experiencia en diferentes medios.

Estudió artes escénicas en la Universidade Federal de Goiás (UFG, Brasil) y se formó en Comunicación social-periodismo por la Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS, Brasil). Trabajó durante seis años como reportero de televisión, principalmente en cadenas de la Rede Globo, como TV Anhanguera e InterTV, en Brasil.

Se destacó como reportero de noticias en la región serrana de Río de Janeiro, siendo reconocido con el premio de Mejor Reportero de Noticias por la Associação Friburguense de Jornalistas en 2009.

Además de su trabajo en la televisión y el teatro, Alekson Lacerda estudió Producción Cinematográfica en Irlanda, y obtuvo un Máster en Medios Creativos – Producción de Cine por la University of the West of Scotland (Escocia). Ha trabajado como camarógrafo, productor, director de arte y director en películas, cortos y documentales y, en 2017, codirigió el largometraje Writing Home, en Irlanda. La película recibió los premios Premier en el British Learning on Screen Awards, Mejor Película de Tesis en el ReelHeART International Film Festival de Canadá en 2018, y el premio de Excelencia como Mejor Largometraje en el IndieFest Film Awards, en 2018.?

Recientemente, sus imágenes han aparecido en periódicos como The Irish Times y en plataformas televisivas como la TV Vanguarda en Brasil.

Cultivó su antigua pasión por la fotografía durante los años que pasó en la facultad de cine, donde tuvo la oportunidad de perfeccionar sus habilidades con la cámara. Actualmente, la fotografía se ha convertido en algo más que un pasatiempo: es una herramienta que utiliza para contar historias de personas como los fascinantes Mehinako, del Alto Xingu.

Fuente: CEBUSAL / Foto: David Sañudo