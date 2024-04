Amaro: "Soy un hombre de club. Mientras el Salamanca UDS quiera y yo sienta lo que siento sí que seguiremos ligados de una manera u otra"

Antonio Amaro, capitán del Salamanca UDS, ha atendido a SALAMANCArtv AL DÍA en una entrevista para hablar del estado del equipo.

Sensaciones: "Todas las derrotas son duras, pero el equipo compitió bien y tuvo sus oportunidades. Dos errores nos condenaron demasiado...".

Ascenso directo: "¿Casi imposible? Nosotros no tenemos que pensar en un objetivo a largo y debemos mirar al Astorga para recuperar las sensaciones".

Amarrar la Copa del Rey: "Es muy positivo para el club estar lo más arriba posible. Si no podemos conseguir la primera plaza, mejor tener el segundo puesto por la Copa del Rey y sería al positivo en ese aspecto".

Playoff: "El equipo está fuerte y compite bien. Todo el equipo va bien en líneas generales, los que juegan más y los que menos. Tenemos experiencia de sobra para unos hipotéticos playoffs".

Lío en redes: "Son puntos de vista de cada uno mientras se diga con respeto. Subí eso para reforzar al equipo porque tengo que morir por los compañeros cada domingo. Les veo entrenar y sé que se dejan la piel. Quería reforzar la unión. ¿Si se me malinterpreta? No puedo gustar a todo el mundo y yo lo acepto, no tengo ningún problema".

Central: "Tanto Mati como yo estamos rindiendo a un gran nivel y yo he jugado en todas las posiciones prácticamente. Pienso que hay confianza en mí y todo sale mejor".

Campus: "Es otro año muy ilusionante para mí porque los niños puedan seguir disfrutando. Ojalá pasen otra semana muy bonita en las instalaciones del Helmántico".

Futuro: "Ahora mismo estoy centrado en ganar al Astorga, pero soy un hombre de club. Mientras el Salamanca UDS quiera y yo sienta lo que siento sí que seguiremos ligados de una manera u otra".

Afición: "Como un aficionado más que soy, veo a los compañeros competir y todos los éxitos que consigamos son para la gente. Ojalá podamos llenar el Helmántico cada domingo".