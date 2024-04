Rafa Nadal avisa de que podría ser su último Mutua Madrid Open

El español no se encuentra al 100% y ha dicho que si hoy tuviera que jugar en Roland Garros, lo más normal es que no lo hiciese

El tenista español Rafa Nadal afirmó que esta pueda ser "la última vez" que juegue el Mutua Madrid Open, un torneo que en 2024 quiere "disfrutar" y en el que ha recibido mucho cariño y apoyo, y subrayó que "las sensaciones de la semana no han sido perfectos" y que dada su "mentalidad" podría no salir a jugar, pero que "es Madrid" y que lo hará porque "se mezclan muchas cosas a nivel emocional".

El balear está "con ganas de jugar", pero esta semana "ha tenido algún aspecto bueno y algún otro no tan bueno" y no se ve "preparado para jugar al cien por cien". "Pero sí para salir a jugar y para mí ya es importante. Jugar por última vez en Madrid significa mucho y quiero disfrutar de esta pista en la que he vivido momentos muy bonitos", advirtió.

"Sí, creo que sí", replicó al volver a ser cuestionado sobre si no iba a volver a jugar en la Caja Mágica, aunque recordó que "las cosas no son tanto blanco o negro" y que entiende que la gente mantenga "la esperanza" de que pueda seguir porque "ha pasado tantas veces" que ha vuelto de una lesión.

"No voy a jugar en París como estoy hoy, esta es la realidad, saltaré a la pista si estoy suficientemente preparado para competir. No se acaba el mundo con Roland Garros, aunque haya sido el torneo más importante de mi carrera. Hay unos Juegos por delante y diferentes formatos que me podían hacer ilusión, no voy a hacer más de lo que sienta que pueda hacer", zanjó.