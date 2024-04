Espartaco, brillante en el Teatro Liceo

El Teatro Liceo acogió en la tarde de este miércoles un homenaje al torero Juan Antonio Ruiz 'Espartaco', que fue organizado por la Federación de Peñas Taurinas 'Helmántica'. El acto, que fue conducido por Domingo Delgado de la Cámara, repasó la trayectoria del matador de toros sevillano.

En una brillante charla en la que se fue desgranando toda su carrera, Espartaco manifestó en varias ocasiones su ilusión de haberse podido fundir en un abrazo con El Viti, del que dijo: "Ha sido un ejemplo en el toreo y en la vida". Además, el sevillano afirmó en el inicio de su intervención: "Salamanca ha significado mucho en mi carrera y ha supuesto muchas emociones".

Uno de los momentos más emotivos fue cuando Espartaco relató sus comienzos en el mundo del toro, donde años más tarde se convertiría en figura del toreo: "No me gustaba ser torero, pero quise ser torero por dar una satisfacción a mi padre y hacerle feliz viendo cumplir un sueño en mí en lo que no pudo ser el. Yo no me sentía un héroe ni lo llevaba dentro. Quise ser torero para hacer un héroe a mí padre".

A lo largo de la amena conversación con Domingo Delgado de la Cámara, Espartaco habló de sus triunfos, sus miedos, su estrecha relación con Paquirri, su rivalidad con Paco Ojeda, su intención de hacerse banderillero cuando todo parecía perdido,... Antes de finalizar, el torero sevillano se sinceró diciendo: "Posiblemente sea mi último homenaje. Ahora que ya tengo el reconocimiento de Salamanca es momento de dar un paso al lado".

FOTOS: RAÚL GONZÁLEZ RIEGO