“Debutar en la plaza de toros de Alba es un sueño que me ilusiona”

Fotografías: Ricardo Tejedor

Antonio García comenzó su contacto con la tauromaquia hace tres años en Alba de Tormes gracias a un curso de aficionados prácticos impartido por Damián Castaño. Al terminar el primer se apuntó a la Escuela de tauromaquía en la que ha completado casi dos cursos, hasta ahora que va a debutar en el VII Bolsín Taurino Botijo de Filigrana el día 27 de abril en la Plaza de Toros de Alba de Tormes, su pueblo.

- ¿Cómo te sientes justo antes de tu debut?, y en especial ¿cómo es hacerlo en la Plaza de Toros del que es tu pueblo?

Tengo mucha ilusión con este debut, cuando de pequeño iba a las plazas de toros a ver torear siempre soñabas con eso y ver que en unos pocos días se va a cumplir es muy emocionante y por supuesto también estoy algo nervioso. Y hacerlo aquí en Alba pues mucho mejor al estar más arropado por mi familia y amigos.

- ¿Cómo es tu estilo toreando?

Al final cada uno tiene su propio estilo, tampoco se puede comparar con otros toreros pero un torero en el que siempre me he fijado en su forma de torear y su forma de vida es Borja Jimenez por como lleva sus entrenamientos y la disciplina que tiene.

- ¿Qué consejos te han dado tus profesores para este momento?

Ellos le dan poca importancia para que yo no me lo crea mucho, ya que todo eso lo único que hace es aportar más nervios y más presión al momento. Mis profesores tan solo me corrigen a la hora de torear de salón para que a la hora que llegues a la plaza puedas torear bien.

- ¿Cómo te preparas para enfrentar los riesgos y la presión de la plaza?

Para prepararme suelo ver corridas de toros porque los toreros en ese momento es dónde tienen la verdadera presión ya que se están jugando la carrera. Y también hablar con mis compañeros, en especial Nico Pérez con el que puedo desahogarme.

- ¿Tienes algún ritual antes de torear?

Normalmente antes de los tentaderos rezo, porque al final a lo único que te puedes acoger, además de tu entrenamiento y en ti mismo, es a Dios.

- ¿En qué toreros te inspiras?

Además de Borja Jímenez que creo que es mi mayor referente, Paco Ureña tiene un concepto parecido. Luego los detalles de Morante de la Puebla, Juan Ortega o Pablo Aguado son toreros muy artistas. Y también Manuel Escribano por su gran capacidad y pundonor dentro de la plaza.

- ¿Qué papel han jugado tus padres para seguir esta afición?

Mis padres al principio no querían que me emplease en esto, yo todo mi tiempo libre lo empleo en esto y muchas veces me dicen que no entrene tanto que va a ser malo para mi. Aunque al principio no quisiese me apoyan llevándome a cada uno de mis entrenamientos y corrigiendo todo lo que puede a través de los vídeos en los que me ven toreando, por lo que les estoy muy agradecido.

- ¿Qué significa para ti el arte del toreo y que intentas transmitir con él?

Para mi el arte de torear es dedicar toda tu vida al toreo y a la tauromaquía, ya no solo por ti sino por tener un compromiso con la fiesta y también contigo mismo.

En la plaza intento transmitir todo mi esfuerzo y lo que llevo dentro que es entrega y disciplina, en especial sacrificio porque al final cuando quieres hacer algo dentro de este mundo tienes que sacrificar salir con los amigos o de fiesta para dedicar todo el tiempo libre a ello.

- ¿Cuál es tu mayor sueño o meta en el mundo del toro?

A largo plazo mi mayor sueño sería salir puerta grande de Las Ventas en Madrid siendo la plaza más importante del mundo. Y a corto plazo sería salir por la puerta grande de aquí de la Plaza de Toros de Alba de Tormes y tengo el propósito de aquí en unos años debutar con picadores