Cakir se muestra confiada en ganar la Liga con el Perfumerías Avenida: "Somos las favoritas ahora mismo para mí"

Olcay Cakir, jugadora del Perfumerías Avenida, ha atendido a SALAMANCArtv AL DÍA antes de empezar los playoffs por el título de Liga.

Sensaciones: "Nos sentimos bien ahora mismo, hemos tenido subidas y bajadas durante la temporada, pero hemos acabado en la primera posición y eso nos da mucha ventaja. Creo que vamos a hacer grandes cosas".

Favorito: "Pienso que estamos haciendo bien las cosas y es una dura Liga porque hay muchos buenos equipos. Mucha gente tendrá opiniones diferentes, pero para mí somos las favoritas ahora mismo. Igual antes no...".

Primer puesto: "Nos da confianza y ventaja para jugar como locales".

Su nivel: "Es mi primer año fuera de Turquía, por lo que he tenido subidas y bajadas. Siempre he intentado ayudar al equipo todo lo que he podido, pero ahora me siento más útil para el grupo".

Ferrol: "Todos los equipos son buenos en España y ahora estamos en playoffs, pero debemos estar enfocadas primero en nosotras. Queremos hacerlo lo mejor posible para ganar la Liga".

Futuro: "¿Seguir en Avenida o volver a Turquía? La próxima temporada está muy lejos y solo estoy enfocada en mi equipo".

Mensaje a la afición: "Ojalá el jueves hagamos el 1-0 y luego vendremos en casa. Ellos siempre nos apoyan y espero que consigamos cosas juntos".