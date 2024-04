Rubén Andrés: "Dani Ponz va a seguir siendo entrenador de Unionistas"

Rubén Andrés, director deportivo de Unionistas, ha hablado por primera vez en medio del revuelo generado por la posible salida de Dani Ponz a un Segunda División, concretamente al Eldense, nombre adelantado en exclusiva por SALAMANCArtv AL DÍA.

Situación de Ponz: "Dani Ponz va a seguir siendo entrenador de Unionistas. Sí que es verdad que se pusieron en contacto con nosotros después del partido de Irún y hubo negociaciones, pero ayer por la mañana nos llamó el Eldense y nos dijo que le iba a dar una oportunidad a Fernando Estévez. Se rompió todo ahí y fue algo rápido porque empezó por la noche y acabó por la mañana".

Hasta final de temporada: "Hasta la próxima semana por lo menos, ya sabemos como es el mundo del fútbol y lo mismo el lunes vuelven a llamar si el Eldense pierde en Alcorcón. Lo que queremos dejar claro es que cuando se viene a por gente nuestra debemos defender el club y habría que sacar lo máximo posible como beneficio".

Cifras: "¿25.000 ahora y 15.000 si el Eldense se salva? No puedo decirlas y más o menos iban por ahí. Vamos a buscar siempre lo mejor para el club. Es normal que el míster sintiera ilusión si le llama un Segunda porque viene del barro y encima es un equipo de su casa. Se ha portado de forma perfecta y dijo que si se podía hacer, se hiciese; si no se podía, él seguía. No ha habido malas formas y ha sido cabal poniendo a Unionistas por delante".

Sensaciones de Ponz: "Está con fuerzas y quería que todo se decidiera rápido para un lado u otro. Se encuentra ilusionado y todo lo tratamos como una familia para darle normalidad. Iremos a por la Copa del Rey como si nada de esto hubiese pasado".

Su visión: "El viaje de vuelta fue entretenido y en vez de ir hablando del partido, que viajo con Antonio Paz, lo hicimos de esto con cuatro horas y media de llamadas. Si nos llaman por jugadores y entrenadores es buena señal, no es un hándicap desde luego".

Otro entrenador para estos cincos partidos: "No puedo decir nombres y sí que teníamos claro el nombre de la persona. No habríamos negociado por Ponz sin eso y lo primero es lo deportivo. ¿Alguien que estuviera ya en el club? Puede ser, puede ser... lo teníamos clarísimo. No pondríamos el equipo en manos de alguien que no nos fiásemos".

Renovar a Ponz: "Pienso que todo pasa por algo y entre esta semana o la siguiente sabremos por donde tirar. No queremos que acabe la temporada sin saber el nombre del entrenador".

Otros candidatos: "Por supuesto que los tengo, aquí no damos puntada sin hilo. Tenemos una lista en caso de que no esté Ponz. El míster ha hecho mucho por Unionistas y seguirá haciéndolo hasta final de temporada. Se ha portado bien, no ha forzado y no ha habido conversaciones subidas de tono ni por su parte o la del representante".

Jugadores a renovar: "Ya hemos empezado a hablar con ellos y la mayoría de los casos prefieren esperar hasta final de temporada. No hemos llamado a nadie de fuera todavía, pero en las próximas semanas empezaremos a hacerlo".