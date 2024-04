Ya hay fecha para la III Feria de Enoturismo San Esteban de la Sierra

Este lunes, 22 de abril, el diputado de Empleo y alcalde de San Esteban de la Sierra, Antonio Labrador, y la diputada de Ferias, Nieves García, han presentado la III Feria de Enoturismo San Esteban de la Sierra, que tendrá lugar del 26 al 28 de abril.

Nieves García ha asegurado que se trata de "una atractiva feria para el mundo del vino". Por su parte, el acalde de la localidad ha destacado que esta feria supone "dar a conocer lo autóctono que tenemos, el mundo vitivinícola de San esteban de la Sierra, pero también supone un atractivo turístico muy significativo".

En este sentido, se ha elaborado un programa amplio y variado para todas las edades. Con el vino como hilo conductor de la DO Sierra de Salamanca, habrá marchas senderistas, una degustación de Salamanca en Bandeja, una charla relacionada con los aspectos turísticos del municipio, una Feria Agroalimentaria (se celebrará el sábado). Además de actuaciones musicales y actividades apra los más pequeños.

El sábado también tendrá lugar el Hermanamiento con las DO Toro y con la DO Pinhel, de Portugal. Del mismo modo, se homenajeará a los agricultores, con el II concurso de vino de pitarra y a través de este concurso, premiándoles. El domingo el protagonista es la DO Sierra de Salamanca y todas las bodegas estarán representadas, y estará presente Guijuelo.