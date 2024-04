La recuperación de la cuarta frecuencia del Alvia Salamanca-Madrid genera dudas: “No es la primera vez que lo prometen”

UPL considera que “hay que tener cautela”, ya que “de momento, solo es una promesa, no una realidad”, y esperan que "esta vez sí cumplan"

El Ministro de Transportes, Óscar Puente, anunciaba este viernes que en el mes de julio Renfe recuperará la cuarta frecuencia de Alvia entre Salamanca y Madrid, un anuncio ante el cual desde Unión del Pueblo Leonés (UPL) se han mostrado “prudentes”, remarcando el hecho de que “por ahora es un anuncio, una promesa a futuro, pero no una realidad, por lo que no podemos tirar las campanas al vuelo”.

En este aspecto, los leonesistas recuerdan que no es la primera vez que desde el Gobierno prometen recuperar la cuarta frecuencia de Alvia con Madrid, por lo que instan a “tener cautela” ante el anuncio hecho por Puente, señalando que “en tres meses veremos si cumple o no con esta promesa, pues ya nos dijo previamente que se recuperaría en el primer trimestre de 2024 y no cumplió con su palabra”.

Por ello, UPL muestra cierto escepticismo ante el anuncio de recuperación de la cuarta frecuencia, ya que se ha hecho “en precampaña de las elecciones europeas”, si bien apuntan que “tenemos la esperanza y el deseo de que esta vez sí cumplan con lo prometido”, por lo que piden al Gobierno “que no falle una vez más a los salmantinos y comience a deshacer los agravios que viene sufriendo esta tierra”.

De este modo, los leonesistas piden al Gobierno que, además de cumplir la promesa hecha este viernes de recuperar la cuarta frecuencia de Alvia con Madrid, también devuelva el trayecto del Lusitania por Salamanca, que acelere la electrificación de la vía férrea Salamanca-Fuentes de Oñoro, se recuperen los servicios de viajeros en Ciudad Rodrigo, y se dé un mayor impulso a la recuperación del corredor de la Ruta de la Plata, acortando los plazos para volver a vertebrar todo el Oeste por tren.

Y es que desde Unión del Pueblo Leonés consideran que “hay un agravio evidente con Salamanca” por parte del Gobierno, por lo que creen que este hecho “debe corregirse para dotar de unas mayores posibilidades de futuro a la provincia, siendo el ámbito ferroviario un campo fundamental para mejorar el atractivo logístico de la provincia de Salamanca y poder atraer inversión”.