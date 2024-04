 Renfe recuperará en julio la cuarta frecuencia entre Salamanca y Madrid

Salamanca contará desde julio con una cuarta frecuencia de Alvia para su conexión con Madrid con 2.800 nuevas plazas a la semana, según ha anunciado este viernes el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, quien ha informado de nuevas frecuencias en el servicio público ferroviario.

Puente ha señalado que un Alvia S-121 permitirá aumentar a cuatro las frecuencias entre Madrid y Salamanca. "Se trata de un anuncio que esperaban de manera muy intensa en la ciudad de Salamanca, desde donde pedían aumentar a cuatro las frecuencias entre Madrid y Salamanca", ha relatado.

No obstante, el ministro ha precisado que se trata de una frecuencia que no puede ponerse en marcha de inmediato porque no existen "surcos" disponibles en Madrid, pero, en cuanto terminen las obras de ampliación de la Estación de Chamartín, en el mes de julio, se incorporará el Alvia S-121 y entrará en funcionamiento esa cuarta frecuencia.

Posibilidad de quinta frecuencia

"Estudiaremos la posibilidad de añadir una frecuencia más, la quinta, pero para eso necesitamos otro material que se incorpore a la flota y eso se producirá algo más adelante", ha garantizado Puente.

Por su parte, el presidente de Renfe, Raúl Blanco, ha detallado que esta frecuencia "ampliamente demandada" supondrá la puesta en servicio de 2.800 plazas adicionales a la semana.