“Poder ayudar a mis vecinos y formar parte de un grupo como Protección Civil me hace muy feliz”

Ser voluntario es algo que realmente supone mucho más que un arranque personal, es ser alguien con ganas y capacidad de esfuerzo para colaborar en todos los momentos que tu municipio requieran. Una nueva realidad que se ha podido vivir de manera mas que especial durante la primera reunión que han mantenido vecinos con el Ayuntamiento de Peñaranda para la creación del primer grupo de Protección Civil peñarandino.

Entre quienes han dado un paso adelante se encuentra Glorioso Baladrón Lagar, quién, a sus 62 años, no ha dudado en apuntarse a esta importante iniciativa, alentado por su familia, ya que, tal y como explica “mi mujer y mi hijo me comentaban la situación y me animaban a poder formar parte de ello ya que dispongo de mucho tiempo y el ayudar a la gente es mi pasión, algo que saben más que de sobra”.

Para Glorioso esta no es la primera experiencia, ya que esta directamente ligado a la Semana Santa, con continuas aportaciones desinteresadas a todo ello, algo que ahora ve reforzado con su apoyo a este primer grupo de Protección Civil, destacando sobre ello que “siempre me ha gustado ayudar. Hice el servicio militar en Cruz Roja, donde estuve más de 6 años entre unas etapas y otras. Pero con tal de ayudar y hacer algo por el bien de mi pueblo yo feliz, encantado de esforzarme y quitarme tiempo de la vida personal para formarme”.

Hoy vive con gran ilusión esta primera gran acción para la puesta en marcha del grupo, algo que no le supone problema ninguno ya que, con una incapacitación por invalidez, lo que le mueve es ofrecer ayuda y aportar su granito de arena a peñarandinos y vecinos de toda la comarca.