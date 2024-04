Los vecinos del Zurguén piden al Ayuntamiento que compre el edificio abandonado de la plaza de la Valmuza

La asamblea de vecinos del barrio Teso-Zurguén celebrada la semana pasada acordó seguir incidiendo ante el Ayuntamiento para buscar una solución para el edificio que ocupa un lugar preeminente en la plaza de la Valmuza y que lleva abandonado más de 15 años.

En 2019, la asociación de vecinos solicitó al Ayuntamiento la declaración de caducidad de la licencia de obra concedida al haber transcurrido más de tres años sin actividad de obra y la reversión al mismo del solar por tener un carácter municipal en su origen. Cinco años más tarde, aún no se conoce si la licencia ha decaído.

"Existen numerosas carencias para las que el pase del edificio a manos municipales sería una solución. El barrio, de más de 6.000 habitantes, carece de biblioteca y no hay ninguna instalación para el ocio de las personas mayores. Tampoco las tienen las personas jóvenes a los que vemos sábado a sábado realizando actividades en la calle de la mano de los Scouts, ante la falta de otros lugares más acordes. Asimismo, no hay aulas ni espacios para la programación de actividades destinadas al publico en general. En el barrio, no se puede llevar a cabo ni un solo acto cultural, de música o de teatro. No hay salón de actos. El centro cívico también podría albergar despachos destinados a servicios públicos municipales, en especial de CEAS y otros servicios sociales que actualmente se prestan en el barrio de San José", afirman desde la asociación.

La solución que plantean es que el Ayuntamiento compre esta infraestructura y finalice la obra convirtiéndolo en un centro cívico.