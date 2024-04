José Ignacio Cascón: "Llevamos nueve años esperando este momento y el ambiente que se respira es inmejorable"

Desde hace días no queda ni una entrada para ver el gran acontecimiento de la temporada taurina en Salamanca: la presentación como novillero con picadores de Marco Pérez, el nuevo prodigio de la tauromaquia, en su provincia natal. El gran artífice de que Guijuelo se engalane y se llene hasta los topes para presenciar este esperado festejo es el empresario taurino José Ignacio Cascón, quien habla para SALAMANCArtv AL DÍA cuando apenas restan veinticuatro horas para que la plaza de toros de la villa chacinera se llene a rebosar, en un nuevo éxito de su gestión.

"El ambiente que se respira es inmejorable", afirma Cascón, quien continúa: "El festejo se ha acogido con muchas ganas por parte del público de la provincia de Salamanca, de España e incluso de fuera de nuestras fronteras, ya que habrá aficionados llegados desde Francia y Portugal. Que una localidad como Guijuelo se llene durante un fin de semana entero gracias a la tauromaquia, es sin duda una buena noticia".

En relación a la gran demanda de entradas, el empresario taurino sólo tiene palabras de elogio: "La respuesta del público ha sido tremenda. No tengo palabras de agradecimiento suficientes para expresar lo que siento. Ha sido todo muy rápido. Esperaba que hubiese mucho ambiente pero no me esperaba que el "No hay billetes" se colgase tan rápido, e incluso que después de colgarlo haya seguido habiendo una gran demanda de entradas. Quiero destacar el gran movimiento de la peña taurina de Marco Pérez, que desde que se anunció el cartel se pusieron manos a la obra para dotar al festejo de un ambientazo como el que va a haber".

Por último, Cascón explica cómo se fraguó este festejo en el que están puestas todas las miradas: "Es un día muy esperado por mucha gente desde hace muchos años. Yo mismo llevaba nueve años esperando este acontecimiento. Me acuerdo que cuando Marco Pérez era muy pequeño le dije que yo quería que su presentación vestido de luces en la provincia de Salamanca fuese en un festejo que organizase yo, y lo he podido conseguir. Hemos sabido esperar al momento oportuno e idóneo para que Marco se presente ante sus paisanos, así que ojalá le embistan los novillos, el público se divierta, y el torero salga con un triunfo muy gordo de Guijuelo que suponga un punto de inflexión en su carrera. Como empresario, además, el festejo me responsabiliza mucho, al igual que al alcalde y a todo su equipo de gobierno, y a todo el pueblo de Guijuelo que se vuelca con nosotros cuando organizamos un festejo".