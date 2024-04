Jehu dice que el Salamanca UDS puede salir "sin ningún problema" con tres centrales en Tordesillas y no se moja con el lío de Martín Galván

Jehu Chiapas, entrenador del Salamanca UDS, ha atendido a los medios de comunicación locales para hablar del partido contra el Atlético Tordesillas.

Otra final: "Lo es y no cambia la historia ni el guión de la segunda vuelta. El equipo ha entendido la situación y vamos partido a partido. Tratamos de sacar los tres puntos".

Ávila juega antes: "Da lo mismo porque solo nos vale ganar, pero sí que el resultado nos dará más información. Nos vale ganar, no el empate".

La jornada decisiva: "No, para nada. Todos los partidos son muy bravos y nos jugamos mucho cada uno. Tenemos que ganar, da lo mismo la presión y eso no va a cambiar. El ambiente será especial".

Martín Galván: "La verdad es que son cosas médicas. No quisiera mentir ni decir nada si no tengo certezas. Se ha dado el parte médico que habéis visto. Tengo mucho trabajo con los jugadores y los especialistas pueden decir si fue el tratamiento o Martín... yo que sé. No me quiero meter en problemas porque no conozco. No puedo decirte que Martín subió una montaña. Él está jodido y se siente mal, a nadie le gusta estar lesionado y puede acabar operándose. ¿Irse a México? Depende de lo de la operación y se tomará la mejor decisión para su rehabilitación".

Tordesillas: "Es algo que pocos equipos pueden tener tanto apoyo y es un campo duro, por lo que la ayuda de la afición es buenísima. La racha también es gracias a ellos y estarán a muerte. El Tordesillas perdió también en casa más allá de ganar el líder. Es durísimo jugar ahí".

Tres centrales: "Es probar y modificar. No sabemos lo que podemos necesitar. Es una posibilidad que nos gusta contra equipos que juegan con dos '9'. Probamos estas situaciones y ya veremos el domingo lo que puede contrarrestar. Claro que es posible que se dé. Podemos salir así sin ningún problema y veremos si es de inicio o en algún momento. ¿4-4-2? Es necesario adaptarse a otras cosas y buscamos dar las mejores herramientas. Si nos conviene una línea de tres centrales es una buena idea. La idea no cambiará en tener el balón porque le gusta a los jugadores".

Once: "No lo tengo claro, afortunadamente. Tenemos a todos disponibles, benditos problemas los de tener jugadores diferentes".