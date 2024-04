Denuncian el “olvido a Salamanca” por parte de la Junta en la resolución de la PAC

En ella se modifica de forma transitoria el periodo en el cual no se pueden aplicar fitosanitarios en los barbechos para esta campaña

La organización UPA Salamanca denuncia que la Junta de Castilla y León se “ha olvidado” de Salamanca en la resolución de la Dirección General de Política Agraria Comunitaria en la cual se modifica de forma transitoria el periodo en el cual no se pueden aplicar fitosanitarios en los barbechos para esta campaña.

“Es un error el restringir esa flexibilización para comarcas de altitud, ya que lo que no se haya podido aplicar herbicidas en las parcelas que se dejaran de barbechos (reduciendo el periodo de no aplicación de abril a junio y dejándolo solamente en mayo y junio) y que se han llenado de malas hierbas, no es por la altitud, sino por las incesantes lluvias, que han impedido tanto labrar las parcelas, como incluso el aplicar herbicidas totales antes del 1 de abril, por eso para Salamanca, ampliarlo hasta mayo era fundamental, y la Junta nos olvida”, explican a través de un comunicado.

Esta resolución es “inconcebible” y “se olvida de nuestra provincia, que es de las que más lluvias ha tenido de forma incesante hasta el mes de abril, por lo que los agricultores no solo no es que no hayan podido labrar los barbechos, sino que ni siquiera han podido acceder a ellos para aplicar herbicida total, y evitar lo que ahora tenemos en los campos en muchas parcelas, que son malas hierbas de tal tamaño, que para eliminarlos con apero”.

Para hacer frente a esta solución, “los agricultores tendrán que dar más de un pase de apero, lo que incrementa de forma sustancial el coste de hacer ese barbecho, e incrementa la tan nombrada huella de carbono, al tener que dar dos y tres pases, para conseguir lo mismo que con un pase de herbicida total”, explican.

Por ello, desde UPA señalan que “restringir esa medida únicamente a comarcas de una altitud de más de 1.000 m (que en Salamanca no tenemos), y que, por su altitud, serán sobre todo ganaderas, donde esta situación no ocurre, porque los rebrotes de los cultivos previos, se los comen los ganados, es una medida difícil de entender”.

“Esta es una nueva demostración de lo poco valiente que es nuestra comunidad autónoma a la hora de aplicar flexibilizaciones que puede, y la falta de negociación con el ministerio para llevarlas a cabo, siendo los paganos los agricultores”, concluyen.