Paco Mulas: La caligrafía personalizada y el letering propia de ‘El Cielo’

A veces, pasar frente a un establecimiento, es algo que supone un instante, un momento en el que echar un vistazo a lo visible y ya. Pero otras, como en este caso, ver una tienda como Mercería El Cielo, es adentrarse en un lugar donde encontrar lo propio del sector, pero escondiendo grandes sorpresas tras los mostradores, algo que pocos conocen y que, desde hoy, es otro escaparate más de la calle Félix Mesonero 10 (Bodegones) en Peñaranda.

Y es que, tras los mostradores, se encuentra Francisco Javier Mulas Sánchez quién, a sus 58 años, no solo ofrece productos de primera calidad en su establecimiento, a lo que se suman las continuas bromas (marca de la casa) sino un universo que comienza a mostrarse como toda una pasión personal: La caligrafía y el Letering.

Un nuevo mundo sobre el que Paco, como medio mundo le conoce, y ‘Txapas’ el otro medio, explica que “Desde pequeño siempre me ha gustado la papelería y la escritura…siempre he querido escribir bonito, pero nunca me empleaba a ello y no sé porqué, ya que me encanta” algo que hace unos años cambiaba y que hoy se hace realidad ya que, asegura, “hago calígrafia y lettering, principalmente con estilográfica y pluma, pero también soy capaz de hacer una caligrafía bonita con un simple bolígrafo o un lápiz".

Dos artes diferenciados, ya que el Letering es el arte de dibujar letras, algo sobre lo que ha ofrecido con gran éxito cursos en Peñaranda, mientras que su gran pasión, la caligrafía, consiste en el arte de escribir bonito, algo que se desarrolla mediante la especialización en una letra determinada y echar horas con ella en su práctica.

El origen de todo esto es más que sencillo: “Conocí a un profesional de la caligrafía, a través de un curso, en el año 2010, Ricardo Rousselot, encargado, entre otras, de la etiqueta de la marca más conocida de licor de hiervas en España…La letra que me identifica es esta, la Cancilleresca, en la que me encuentro muy a gusto, ya que siempre utilizo este mismo estilo de letra” explica.

Un arte, que lleva años trabajando de manera discreta, en cuadernos de ensayo y miles de hojas sueltas, que espera dejar como legado a generaciones futuras, como es el caso de su nieta, pero que a nivel de calle genera estupefacción. “La gente, cuando ve mis elaboraciones, se sorprende, ya que asegura que parece una letra antigua, que al final lo es”.

Esta forma de escritura, lejos de ser una condición destinada a pequeños núcleos de amantes de las letras, parece estar en moda ya que, tal y como apunta Paco “La venta de plumas estilográficas para caligrafía ha subido a niveles que no se conocían hasta antes de la invención del bolígrafo o a pluma…de hecho yo conseguí una pluma de 1926 y la restaure para trabajar con ella, algo que hice durante años” añadiendo que “Es algo muy especial ya que, puedes tener una pluma de 1.000 euros y hacer una caligrafía mediana… La mano la que genera la creación”

Todo un descubrimiento que, de cara al gran público, se ponía de manifiesto de manera más inesperada posible. “Siempre he tenido placas de homenaje…hasta que un día ofreció un pergamino con todo el texto escrito y gusto muchísimo. A partir de ahí se ha conocido mi arte, realizando diferentes trabajos como sobre bodas o pergaminos regalados entre novios…entre otros muchos.

Y desde ahí comenzaba un camino de no retorno, en el que vive y disfruta cada instante con su juego de plumas, momentos en los que parece detenerse el tiempo y cualquier problema de su día a día para centrarse en la creación caligráfica de cualquier frase, poema o escrito, sobre los que trabaja de manera más que discreta, mientras ofrece esta labor artesanal perfecta y atemporal a cualquier cliente o visitante en la tienda que piense en generar un regalo o detalle único para un momento especial, algo que sin dudarlo lo será, ya que no hay dos escritos iguales.