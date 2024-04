Jordi Tur: "¿Seguir en Unionistas? Es una opción que me gusta mucho"

Jordi Tur, jugador de Unionistas, ha atendido a SALAMANCArtv AL DÍA para hablar de toda la actualidad de su equipo.

Sensaciones: "Hemos conseguido el primer objetivo que nos habíamos marcado a principio de temporada y estamos todos satisfechos. Queremos mirar hacia arriba. Sí que es un resultado que pudo sorprender el 4-1 al filial del Barça, pero siempre salimos a ganar y muy intensos. Todo salió rodado...".

45 puntos: "Nos quedan jornadas para seguir soñando y mirar hacia arriba. Llegamos al club para ayudar a Unionistas a consolidarse en la categoría y ya lo hemos conseguido".

Copa del Rey: "El Arenteiro es el favorito porque nos saca tres puntos e intentaremos alcanzarlos para ponernos por delante. Esa plaza es importante para el club y la ciudad, ya lo hemos visto este año".

Reina Sofía: "Ha sido un jugador más dentro del equipo y se ha sentido como uno más a la gente. También fuera de casa nos hemos sentido locales".

Real Unión: "Todos los equipos son complicados siempre, diría lo mismo al inicio de cada temporada... pero cada uno tiene sus objetivos ahora. Los de abajo aprietan y el Real Unión de Irún seguro que no nos lo pondrá fácil al jugarse la vida por la salvación".

Su nivel: "Estoy bien y siempre quieres jugar más, pero se me contrató para estar preparado cuando me tocase y me noto contento con todo el club. Nunca es fácil estar en el once y siempre intentó hacerlo bien".

Dani Ponz: "Mi relación con él ha sido siempre fue muy buena y ha sido un entrenador que me ha enseñado cosas. He aprendido y no sé si seguirá o qué le pasa por la cabeza, pero sí que está feliz aquí".

Futuro: "¿Rubén Andrés? Conmigo no ha contactado nadie y estoy contento aquí. Estoy bien y es una opción que me gusta mucho. Tanto yo como mi pareja estamos bien en Salamanca".