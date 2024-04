Jon Villanueva abre de par en par las puertas de su renovación con el Salamanca UDS: "Obviamente no me lo voy ni a pensar"

Jon Villanueva, portero del Salamanca UDS, ha atendido a SALAMANCArtv AL DÍA para hablar de toda la actualidad de su equipo y ha mostrado sus ganas de continuar en el conjunto charro la temporada que viene.

Sensaciones: "Venimos en una dinámica positiva desde la vuelta de Navidades y los números así lo reflejan. Ojalá esto siga, el otro día igual no fue el que más generó el equipo y sabíamos que sería complicado. Lo que importa ahora es ganar y tirar de oficio".

Racha sólida: "Los datos están ahí y algo haremos bien. El nivel de mentalidad ha cambiado y sabíamos que no nos daba con lo que hacíamos. Todos hicimos autocrítica en Navidades y subimos ese nivel que comento. Creo que todavía podemos subirlo un poco más, ahí ha estado la clave".

A dos del líder: "¿Bajón por no ponernos líderes el otro día? No, no, en ningún caso. Vamos partido a partido y solo miramos así porque nos está yendo bien. No dependemos de nosotros mismos y nos centramos en lo nuestro, que es lo que nos toca".

Jornada clave: "Llevamos muchas semanas jugando con la responsabilidad de tener que ganar sí o sí y de que todas son la semana definitiva. Cada una es crucial, yo no creo que vaya a ser definitoria. Solo nos hemos dejado seis puntos en 2024 y es una semana más, aunque vamos a un campo complicado. Tenemos mucha ilusión por ganar. Yo no echo cuentas porque no vale de nada y me centro en el domingo".

Su gran nivel: "¿Salvador? Yo no creo que lo sea ni nada por el estilo. Es muy fácil jugar con estos chicos y es un lujo. Estamos en un momento bonito de la temporada y es en el que más voy disfrutando. El futbolista quiere esa responsabilidad y el ambiente en el Helmántico ayuda mucho".

Imanol y Erick: "En aquella semana de la espalda sí que fui franco con Jehu y le dije que si el viernes o sábado no podía sumar, yo sería el primero en decir que no podía jugar. Si eso hubiera pasado, tanto Erick como Imanol están totalmente preparados para jugar. Son chicos jóvenes con un presente y futuro bonito por delante ahora mismo".

Tordesillas y la gente: "Será un partido complicado contra un rival duro en su casa, pero es un privilegio lo de nuestra afición. Salimos al Helmántico y es un lujo jugar, miraba a la grada y sentía orgullo de vestir la camiseta del Salamanca. Le doy las gracias a los que no se han bajado del barco porque han tenido muchos momentos para hacerlo porque el equipo no daba lo esperado. Estamos en deuda con ellos y lo repito mucho, ya que nos han dado más a nosotros que al revés. Se llevaron un palo muy gordo con lo del ascenso el año pasado y estamos en deuda porque ha habido momentos duros".

Renovación: "Yo lo tengo claro y llegué en enero del año pasado aquí, pero siempre me he sentido un privilegiado. Para el futbolista es muy bonito vestir esta camiseta, jugar en este estadio o tener esta afición. Es un club histórico, como soy tan mayor ya, veía al Salamanca con Stelea en portería cuando iba a San Mamés desde muy pequeñito y estar aquí ahora es un lujo. Si el Salamanca me da la oportunidad el año que viene, obviamente no me lo voy ni a pensar porque estoy feliz en la ciudad, con mis compañeros, con Luis y la forma de trabajar. Me encanta el día a día y me siento valorado. Si el club lo considera, seré el primero en decir que sí".