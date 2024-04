El sueño americano de Jaime Lizana tras ser campeón del mundo: "Es un viaje para recordar toda la vida"

Jaime Lizana, luchador de kickboxing y campeón del mundo en Full Contact, ha estado de viaje para entrenar y pelear en Estados Unidos, por lo que ha contado toda su experiencia a SALAMANCArtv AL DÍA.

Experiencia americana: "Ha sido increíble, un viaje para recordar toda la vida. Es una suerte todas las experiencias que vivimos gracias a este deporte. Nos ha unido más como equipo a todos los que hemos ido y espero que el año que viene podamos hacer otro parecido".

Día a día: "Los primeros días nos quedamos en Phoenix, que allí es donde fue la competición. Estuvimos relajados, entrenando un poco esperando para pelear, después de la velada nos fuimos con un coche alquilado a Monument Valley y el Cañón del Colorado e hicimos noche allí. Al día siguiente pusimos rumbo a Las Vegas, lugar en el que entrenamos y también lo pasamos muy bien durante tres días. Finalizando el viaje cogimos un vuelo a Nueva York y aprovechamos para entrenar allí también. Ha sido un viaje muy productivo".

Diferencias respecto a entrenar en España: "En ese aspecto no hubo mucha diferencia y tuve la oportunidad de entrenar con deportistas con diferentes estilos y cualidades... pero nos entendíamos bien y la metodología es similar".

Velada en otra modalidad: "Me sentí muy bien y tengo ganas de hacer más. El K1, a día de hoy, es la modalidad más practicada y competitiva, por lo que quiero aspirar a poder destacar igual que lo he hecho en Full Contact. Hablando más del combate diré que el rival era fuerte y me sorprendió al principio, salió con mucha intensidad y conectó buenos golpes, pero en cuanto cogí la medida conseguí tumbarlo hasta tres veces, ganando finalmente cuando el arbitro paró el combate después de tres cuentas de protección".

Experiencia: "Ha sido muy enriquecedora a nivel personal, pero todo sigue su curso con normalidad. Me ha ayudado a romper el hielo en K1 y ayudará a que haya más compromisos, aparte de que hemos pactado que los de Estados Unidos vendrán a España para la vuelta".

Vida tras el Mundial: "Han sido un cúmulo de emociones y ahora que ha pasado un tiempo lo que me ha quedado es un hito cumplido de por vida junto al reconocimiento y admiración de muchos deportistas, que es algo que valoro un montón. Sé que me irán llegando ofertas y oportunidades buenas para mis próximos años, hay que mirar hacia delante y tratar de hacer historia".

Próximos retos: "Planteo la temporada 2024 como las demás y mi objetivo principal ahora es ganar el Europeo en noviembre. Mientras tanto ganar el Campeonato de España, la Copa del Mundo de Hungría y cualquier oportunidad profesional que pueda salirme en el camino".