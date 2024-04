El equipo de Gobierno de Carbajosa responde a David Serrada y Sara Sánchez

El equipo de Gobierno de Carbajosa de la Sagrada se felicita por el inicio de las obras de la pasarela peatonal sobre la SA-20 y que por fin se haga realidad después de años de reuniones y reivindicaciones continuas por parte del Partido Popular para lograr la instalación, aunque lamenta que de los dos proyectos que había, “el Gobierno haya elegido el menos accesible y el menos adecuado para el municipio”.

Una infraestructura que ahora comienza a materializarse, pero que ha sido el equipo de Gobierno Popular con el respaldo de los diputados nacionales del PP en el Congreso, quienes llevan reclamándola desde hace 15 años por motivos de seguridad vial y con mayor insistencia desde 2018 tras la confirmación por parte del entonces ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, de su construcción. “Después de siete años y todas las veces que desde el Grupo Popular hemos registrado preguntas por escrito preocupándonos y solicitando información sobre la situación de cómo estaba el proyecto de la pasarela, ya nos tocaba”, reconoce el alcalde, Pedro Samuel Martín. Además, aprovecha para preguntar a los socialistas “si están tan preocupados por Carbajosa, ¿qué han hecho por lograr la red separativa de aguas para las urbanizaciones? y ¿qué han hecho estos años por conseguir la pasarela y que estuviera cuanto antes?, cuando se presentó una modificación a los Presupuestos Generales del Estado de 2023 a iniciativa de los parlamentarios del Partido Popular para que se incluyera la pasarela y la rechazaron, con lo que demostraron la falta de interés del Gobierno y de los parlamentarios socialistas salmantinos”.

El Grupo Popular considera “desafortunadas” las acusaciones vertidas ayer por el secretario general del PSOE de Salamanca y diputado en el Congreso, David Serrada, y la portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Carbajosa, Sara Sánchez, a los que tacha de “mentir” en sus afirmaciones sobre el alcalde y querer embarrar la gestión municipal utilizando el proyecto de la pasarela peatonal para ensalzar al Gobierno central “haciendo alarde de ser buenos discípulos de Pedro Sánchez y sus continuas mentiras”, afirma el alcalde, Pedro Samuel Martín.

En este sentido, el equipo de Gobierno desmiente las afirmaciones realizadas por David Serrada, que acusa al alcalde de “irresponsable por no haber presentado ni un solo proyecto para acceder a los fondos europeos” y “utilizar las aportaciones del Ejecutivo de Pedro Sánchez en beneficio propio subiéndose por enésima vez su sueldo”.

Pedro Samuel Martín asegura que dichas afirmaciones son “mentira”, como lo demuestra el registro de los dos proyectos solicitados en marzo y junio de 2022 a través de Fondos Europeos por más de 2 millones de euros, para la mejora de la envolvente térmica con la sustitución de ventanas y el aislamiento de la cubierta del CEIP Pablo Picasso y para las obras de restauración de ecosistemas fluviales con la renaturalización del cauce del arroyo para integrarlo en el parque del Prado de la Vega. Además de la solicitud de Fondos Next Generation para la contratación de personal en el programa de primera experiencia profesional en las administraciones públicas (ELPEX).

Respecto a la denuncia de utilizar fondos europeos para beneficio propio, el alcalde achaca las mentiras vertidas “por la falta de conocimiento del diputado nacional y la inexperiencia de la portavoz socialista de Carbajosa sobre gestión municipal”, porque no solo “no me he subido el sueldo desde hace años ni tengo dedicación exclusiva, sino que las asignaciones por comisiones y plenos salen de la misma partida para todos los concejales del Ayuntamiento, incluida la señora Sánchez”. Martín confía en que “sea por desconocimiento, porque si fuera malintencionadamente sería motivo más que justificado para ir al Juzgado. Cuestión que estamos valorando”.

En este sentido, afirma con rotundidad que si lo que les importa es el aspecto económico, las retribuciones que recibe la portavoz socialista como concejala y diputada provincial “sí son desmesuradas”, como lo demuestran los 28.950 euros que ha cobrado en los nueves meses de esta legislatura, hasta el pasado 31 de marzo, embolsándose un sueldo de 3.216 euros al mes (más de los rendimientos que percibe por su trabajo), “solo por hacer seguidismo de su presidente, aplaudiendo con las orejas y tapándose la nariz para seguir el sinfín de argumentarios y estrategias para justificar sus vaivenes por el sillón”, explica el primer edil.

El alcalde de Carbajosa concluye denunciando “la pasividad y la falta de interés” del diputado nacional socialista hacia todo lo que afecta a Salamanca en proyectos fundamentales como el voto en contra del PSOE de la inclusión del tramo Astorga-Plasencia en la Red Transeuropea de Transporte dentro del Corredor Atlántico o la falta de apoyo a la electrificación del tren Fuentes de Oñoro-Salamanca, a la recuperación de las frecuencias con Madrid y a retomar las frecuencias de trenes que venían desde Lisboa, entre otras cuestiones.