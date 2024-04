Violencia vicaria: 55 menores víctimas de su padre desde el 2013

He insistido en esta serie de textos y en mis trabajos que la característica esencial de los padres y de las madres es ser incondicionales ¿Cómo es posible que puedan maltratar a los hijos e incluso matarlos?

El “sistema de cuidados” es un impulso, pulsión o motivación muy poderoso, especialmente en las madres, pero también en los padres. Pero no es un instinto, por eso hay figuras de apego que abandonan, no aceptan, maltratan y, como vemos, matan a los hijos. Los humanos podemos llegar a ser por ello también peligrosos para los hijos ¿Qué está pasando en España?

Vayan por delante dos notas.

La primera, que los culpables son los que matan a los hijos y a las mujeres. No deben ser excusados en ningún caso.

La segunda, que tampoco yo tengo la solución. Y digo tampoco porque los políticos, el ministerio de igualdad y cierto feminismo parece creer que lo decisivo es aumentar

los recursos y las penas. Yo no lo sé. Ayer anunciaron una lluvia de millones.

Yo echo de menos la autocrítica, la reflexión y la humildad de quienes nos gobiernan.

Todos decimos que la cifra de mujeres y niños es intolerable. Matar un hijo es casi inexplicable Lo hacen más los hombres, como casi todas las formas de violencia. También algunas mujeres, muy pocas.

¿Bastará, si es lo adecuado, con mejorar los recursos, el número y trabajo de los jueces, los policías y los apoyos al ministerio de igualdad? No sé si estas medidas deben aumentar o mejorar, pero sí que no son suficientes.

Ensayo algunas reflexiones y propuestas, unas más convencido y otras con dudas:

1)Lo que decimos sobre los que matan a los hijos. Comprendo que nos salgan del alma y del cuerpo insultos e improperios pero, en los conflictos, los insultos suelen aumentar la ira y la venganza de los agresores.

Me pregunto si podrían ayudarnos los comunicadores y los publicistas a dar estas noticias para que sean efectivas y no enciendan a los agresores.

Yo creo que los violentos son pobres hombres y miserables, en muchos sentidos, no son valientes con cojones (machistas o patriarcas), se autodestruyen con el suicidio o la cárcel. No han vencido, pierden lo mejor, la vida y la posibilidad de rehacerla, con cordura, respeto y aprecio de los demás, etc.

Por tanto ¿Cómo deberíamos dar estas noticias?

2)Tener en cuenta el posible efecto de la imitación.

¿Cómo podemos influir en quienes dudan o se sienten tentados de hacer estas atrocidades?

¿Cuál podría ser el mensaje?

Tal vez, algo así: no cometas tu peor error, la vida no se acaba con la separación, separarse es un derecho de ambos y de cada uno. Pierdes la oportunidad de ser un buen padre y un hombre que respeta los derechos e la mujer, sin olvidar los tuyos.

Tengo una propuesta que a los lectores puede interesarle (no me cito para que compren mis libros, la Biblioteca de

La Casa las Conchas ha tenido a bien comprar la mayoría de mis libros: López, F. 2011. Separarse sin grietas. Separarse sufriendo menos y no haciendo daño a los hijos. Barcelona: Grao). El primer título me lo pidieron las mujeres de la editorial, les di mi permiso, pero si mantenían el subtítulo).

Separarse pude ser un alivio o un gran sufrimiento, para uno o para los dos; pero nunca debería ser una batalla. Y este es un libro ingenuo; el último capítulo, acabo aconsejando un buen abogado o mediadores, porque cuando uno o una decide separarse, lo más inteligente es hacerlo de mutuo acuerdo.

Las batallas en una pareja las pierden los dos y eso también es intolerable para con los hijos.

3)No sé cómo va a trabajar la actual ministra de igualdad.

La anterior a ella, el consejo de ministros y el presidente han sido un desastre. Algunas leyes fueron y son un grave error y fueron defendidas contra viento y marea. También defendieron sus errores con hostilidad. De h hecho han mucho daño al movimiento feminista.

Ese feminismo, ignorante y hostil, se ha contagiado de los errores y estilo del gobierno, repitiendo eslóganes como loros y haciendo lo posible para que el movimiento feminista sea un instrumento más del gobierno.

No podemos alegrarnos de la escisión del feminismo español, pero todo parece indicar que toda la hostilidad e ignorancia que se pueda atribuir al feminismo no es el mejor contexto para pacificar y conseguir ser escuchadas por los hombres.

No hago responsable a todo el feminismo de estas tragedias, pero sí al que tiene esta la forma de hacer política con este gobierno autodenominado feminista. Generan un contexto social deplorable como demuestra el parlamento desde hace tiempo. No saben discutir, no se escuchan, los mentirosos llaman mentirosos a los demás, no quieren ponerse de acuerdo. Han construido un muro (el presidente se declara su constructor) y juegan a ver si pueden escupirse por encima.

¿Es ahora el parlamento la institución peor considerada de España?

Y es esencial contar con abogados y medidores que pacifiquen y ayuden a llegar a acuerdos. Ambos tienen que saber que si uno decide separarse lo más inteligente para ambos es hacerlo de común acuerdo.

4) El mundo digital, algunos medios y una parte de la supuesta cultura nos llena la mente de conflictos, violencia y muerte.

Este mundo virtual parece que quiere acabar con la frontera entre la vida y la muerte. La idea o realidad de la resurrección (no quiero molestar) tiene un sustituto: el mundo virtual, sin juicio final ni infierno. Algunas personas ya tienen casa, pareja o amante etc., en un mundo virtual.

Muchas personas pasan demasiado tiempo ante pantallas cuyo contenido es violento.

Las personas y, sobre todo, los hombres matan y se suicidan, como si fuera una película. Tenemos también un problema con algunos adolescentes que parecen no saber que la muerte no tiene vuelta atrás.

Una pregunta para pensar ¿Por qué hay tantos adolescentes que sufren de ansiedad y depresión?

¿Cuántas muertes vemos cada día? Matar o matarse es fácil, lo hace mucha gente ¿Por qué no lo hago yo y me libro de….?

¡Y menos mal que en España no hay tantas armas como en USA!

El mundo digital es muy útil, pero banaliza la vida y la muerte, aumenta el riesgo de acosos y abusos sexuales, teatraliza las tragedias humanas. Pero después del espectáculo virtual hay un final sin retorno: la muerte?

Félix López Sánchez