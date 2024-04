Serrada, sobre las obras de la pasarela de Carbajosa: "Supondrá mayor seguridad y fluidez"

El secretario general del PSOE de Salamanca y diputado en el Congreso, David Serrada ha puesto en valor una nueva inversión del Gobierno de España en Salamanca, en este caso la construcción de una pasarela peatonal sobre la circunvalación SA-20 a su paso por el término municipal de Carbajosa de la Sagrada, en la visita realizada al comienzo de las obras junto a la portavoz del Grupo Municipal Socialista en este Consistorio, Sara Sánchez, y los diputados provinciales Fernando Rubio y Antonio Cámara.

"Esta obra fue prometida en el 2018 por el Gobierno del PP presidido por Rajoy y el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna la anunció junto a una serie de infraestructuras para Salamanca de las que no hicieron ninguna, pero no solo que las prometieran", ha indicado Serrada en declaraciones a los medios, sino que cuando llegó el PSOE al Gobierno, no había ni proyecto ni cantidades presupuestarias asignadas en ninguna de ellas, “como siempre hacen los gobiernos del PP, prometer pero luego nunca hacer o ejecutar” y de eso tenemos muchos ejemplos en la provincia ha denunciado el diputado socialista.

“Aquí está ya en ejecución esta pasarela peatonal que unirá los polígonos industriales Los Montalvos I y los Montalvos III en Carbajosa de la Sagrada” ha insistido Serrada, “a pesar de los problemas administrativos que ha tenido su gestión y con una pandemia de por medio”. Con un presupuesto de 500.000 euros “aportados íntegramente el Gobierno de España, una obra fundamental para unir dos polígonos industriales y que supondrá mayor seguridad y fluidez tanto para el tráfico rodado como para los peatones en cuanto a movilidad y conectividad se refiere"

"Queda demostrado una vez más el compromiso del Gobierno de España que encabeza Pedro Sánchez con la provincia, ha aseverado, y el impulso a sus compromisos presupuestarios con Salamanca donde hay varios miles de millones de euros invertidos gracias a los fondos europeos, y llegarán más”, ha anticipado, “de los que salen y saldrán beneficiados muchos municipios” como este caso, Carbajosa de la Sagrada, “que por cierto tiene un alcalde del PP y también diputado en el Congreso que no ha dudado en criticar la llegada de dichos fondos europeos a nuestro país e incluso, votar contra ellos, además de ser tan irresponsable como para no haber presentado ni un solo proyecto para acceder a dichos fondos”.

Serrada ha anunciado que el Gobierno de España seguirá aportando dinero a Carbajosa, a este y otros proyectos, “frente a un alcalde, y también diputado nacional”, en referencia a Pedro Samuel Martín, “que lo único que sabe hacer es aumentar los presupuestos del Ayuntamiento de Carbajosa de la Sagrada gracias precisamente a las aportaciones del ejecutivo de Pedro Sánchez, “aportaciones que luego utiliza en beneficio propio subiéndose por enésima vez su sueldo”, lo que le hace ser, ha acusado “ el alcalde que más retribuciones percibe de toda Castilla y León, más de 30.000 euros, y sin tener dedicación exclusiva” concluyó

En este mismo sentido la portavoz del PSOE ha lamentado la posición que mantiene siempre el alcalde, “más preocupado por hacer oposición al Gobierno de España que en resolver y preocuparse por los problemas de los vecinos” tras pedirle que “se fije y copie” al Gobierno de España “que siempre está cuando hay un problema”, como es el caso de la construcción de esta pasarela”, y que tenga altura de miras aceptando la puesta en marcha de iniciativas hechas por el Grupo Socialista como, ha puesto de ejemplo, la creación de una Comunidad Energética, “con un ahorro de más de 155.000 euros a las arcas públicas”, dinero que se podría destinar a la modificación y mejora del servicio de autobuses, “que ahora es deficitario además de poco eficaz”, la realización de un estudio del uso eficaz en el abastecimiento de agua, “para hacer un servicio más eficiente, acabar con los reventones, y mejorar la calidad en el suministro”, propuestas todas ellas que van en beneficio de los ciudadanos y que ha rechazado “única y exclusivamente porque vienen del partido socialista”.