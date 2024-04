Startup OLÉ se posiciona con enorme éxito como evento español líder en Miami

Las sedes de Mana Tech, el 15 de abril, y la Cámara de Comercio Latina de los Estados Unidos (CAMACOL) acogieron este 16 de abril la primera edición de Startup OLÉ Miami ‘24, el nuevo evento de emprendimiento e innovación tecnológica que Startup OLÉ desarrolló en ‘The Magic City’. Esta iniciativa, enmarcada dentro de la semana tecnológica de la localidad, logró conectar emprendedores y startups con inversores, corporaciones, administraciones públicas, medios de comunicación y demás agentes del ecosistema en Miami, una de las ciudades líderes en emprendimiento, innovación e inversión de Estados Unidos; y también una localidad con una gran cantidad de población de habla hispana, lo que la convierte en una puerta de entrada para los agentes y emprendedores iberoamericanos al mercado norteamericano. De esta forma, Startup OLÉ aceleró el crecimiento de las empresas, su acceso a inversión y clientes en Estados Unidos e Iberoamérica.

Para ello, Startup OLÉ Miami incluyó mesas redondas sobre inversión y co-inversión, las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial y la ciberseguridad, las universidades, los medios de comunicación, las Cámaras de Comercio, el rol de Miami en el ecosistema iberoamericano y estadounidense, los servicios legales, la internacionalización y la sostenibilidad. También contó con contenidos exclusivos como una competición de pitch, actividades de matchmaking y networking, cócteles y diversas actividades culturales, convirtiendo a Startup OLÉ Miami no solo en una evento, sino en una gran experiencia para sus asistentes.

La primera edición de este evento tuvo el respaldo de grandes instituciones como CAMACOL, Mana Tech, Miami-Dade Beacon-Council, CDTI Innovación, ICEX, la Cámara de Comercio Argentino Americana, Prochile, SquadS Ventures, INCIBE o la Universidad de Salamanca, entre otros; así como de importantes representantes del ecosistema miamense e iberoamericano como Pilar Carrato, CFO de CDTI Innovación; Moishe Mana, Founder & Chairman de Mana Tech.; Mario J. Sacasa, Senior Vice President, International Economic Development de Miami-Dade Beacon Council; Francisco Garzón, Trade Commissioner of Spain in Miami de ICEX; Joe Chi, presidente de CAMACOL; Alba Alserawan, de Relaciones Institucionales y Eventos de INCIBE (de forma digital); Roberto Macho, presidente de la Cámara de Comercio Argentino Americana; Cristiano Berbert, cónsul General Adjunto del Consulado General de Brasil en Miami; Liliana Reyes, Executive Director de la Asociación Mexicana de Capital Privado (AMEXCAP); Paola García, Executive Director de Colcapital; Viviana Angulo, Executive Director de la Asociación Boliviana de Capital Semilla Emprendedor (BOCAP); Isaac Gutiérrez, Executive Director de la Asociación Paraguaya de Venture Capital (PARCAPY); Sara Goldberg, Executive Director de la Asociación Uruguaya de Capital Privado (URUCAP); Cristian Olea, Managing Partner de Manutara VC; Felipe Vallejo, inversor de H20 Capital; Eyal Shats, co fundador de SimpliRoute & GP Add Ventures; Scott Burgess, CMO of SaaS by SRB; Elena Dolinski, Executive Board Member de BASE Capital; Ana López, Head of Scouting and Deadflow de Secways; Rafael Martín, VC Investor de GoHub Ventures; Felipe Damonte, inversor de Newtopia VC; Matías Peire, co fundador de GRIDX; Dani Suánchez, CEO de Open Disrupt Ventures; Claudia Serrer, Trade Commissioner Southeast USA de Prochile; Alejandro Carboni, Partner de Impacta VC; o Diego Noriega, co fundador de SquadS Ventures. Emilio Corchado, CEO y fundador de Startup OLÉ y director de CIBER-SHUBE, actuó como maestro de ceremonias.

En total, participaron más de 110 ponentes, 76 startups y scaleups y más de 550 asistentes, cifras que reflejan el enorme interés que ha despertado en la sociedad iberoamericana.

Además, Depencare se alzó como ganadora de la competición de pitch. Mujer Financiera y Calpech quedaron segunda y tercera, respectivamente. Estas 3 startups obtuvieron un pase directo a la competición de pitch que tendrá lugar en Startup OLÉ Salamanca del 8 al 10 de octubre, además de poder disfrutar de todos los servicios que Startup OLÉ ofrece a las empresas emergentes: stand en feria, actividades de networking y matchmaking, y el acceso a la app de networking. Las otras 7 startups participantes recibieron un stand, acceso a los cócteles y la posibilidad de entrar en la actividad de matchmaking y en el pitch en Startup OLÉ Salamanca, así como el acceso a la app de networking.

Proyecto CIBER-SHUBE

Startup OLÉ Miami ‘24 fue también el segundo evento CIBER-SHUBE Startup OLÉ Latam/USA Roadshow, siguiendo la estela de Startup OLÉ Chile, celebrado el pasado 9 de abril. Este proyecto se enmarca en las actividades del CID 245 del PRTR, indicador establecido por la Comisión Europea (“Puesta en marcha del programa de apoyo a la industria de la ciberseguridad nacional, el programa global de innovación en seguridad y las acciones relacionadas”). Concretamente, a través del desarrollo de soluciones y servicios de alto valor añadido en el ámbito de la ciberseguridad; y formación y desarrollo de talentos especializados en el ámbito de la ciberseguridad.

Para ello CIBERSECURITY SPAIN HUB ESPAÑA (CIBER-SHUBE) define a través de un proyecto de ámbito transnacional una batería de actividades desde los ámbitos de la Ciberseguridad, la Innovación y el Emprendimiento tecnológico para impulsar reformas que ayuden y aceleren la recuperación económica y social de España, con apoyo de los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y de la agenda España Digital 2026 poniendo el foco en cinco ejes transversales, como son la creación de empleo, la transición ecológica, cohesión social y territorial, digitalización e igualdad de género. En base a ello CIBER-SHUBE tiene entre sus objetivos potenciar el desarrollo de la cultura de ciberseguridad, así como el apoyo a la creación de nuevas empresas, la internacionalización de startups consolidadas y con alto potencial, el impulso de la innovación y la atracción de la inversión, todo ello en el ámbito de la ciberseguridad.

Más información en: https://startupolemiami.eu/