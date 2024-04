Más de 1.800 escolares participarán esta semana en el programa de ‘Teatro en inglés’

El Ayuntamiento de Salamanca continúa apostando por el Teatro en inglés con dos propuestas interpretadas por la compañía Face 2 Face Theatre Company, que se representarán esta semana en el Teatro Liceo. El objetivo de este programa es facilitar al profesorado una herramienta útil en la práctica del idioma inglés y motivar a los alumnos en el aprendizaje de este idioma, a través de una actividad lúdica. En la nueva edición de este programa participarán 1.848 alumnos de dieciséis centros educativos de la ciudad.

En concreto, asistirán alumnos de los siguientes centros: Amor de Dios, Antonio Machado, IES Torres Villarroel, Caja de Ahorros, Rufino Blanco, La Milagrosa, Maestro Ávila, Padre Manjón, Villar y Macías, Virgen de la Vega, Divino Maestro, Santa Teresa, IES Mateo Hernández, San Juan Bosco, IES Calisto y Melibea, así como alumnos de centros escolares de Carbajosa, Cabrerizos y Aldeatejada

Los días 16 y 17 de abril se representará ‘I Spy’, en dos funciones, una a las 10:00 y otra a las 12:00 acogiendo a 1.181 alumnos en total. Es una obra dirigida para escolares de 5º y 6º de Educación Primaria y 1º de Educación Secundaria. Se narra la historia de James Blob, agente secreto 003 ½, que tiene como misión combatir a la malvada Dra. Z que intenta dominar el mundo tras haber conseguido un peligroso virus con el cual espera manipular y controlar a los gobiernos mundiales. Para detenerla James necesitará confiar en su entrenamiento como espía, los gadgets que los Servicios Secretos que su Majestad le van a proporcionar, y sobre todo la ayuda del público. Sin embargo, cuenta con otro formidable obstáculo: su propia torpeza e ineptitud.

El día 18 de abril se han programado dos funciones de ‘Romeo and Juliet’, una a las 10:00 y la otra a las 12:00 que acogerán en total a 667 alumnos y es una obra dirigida a alumnos de 2º, 3º y 4º de Educación Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional. Cuenta la clásica historia de amor entre Romeo y Julieta, enamorados que se casan en secreto a pesar del odio jurado entre sus dos familias. No obstante, su suerte se ve truncada muy pronto. La compañía Face 2 Face crea una adaptación con su particular estilo cómico haciéndolo más divertido y accesible a un público joven.

Los escolares van al Teatro

Esta propuesta forma parte del programa de actividades complementarias que el Ayuntamiento de Salamanca oferta cada año a los centros educativos de la ciudad y a los municipios del alfoz. El objetivo que se persigue es que los escolares se formen como espectadores y potenciar su gusto por el teatro.

Por eso a lo largo del curso escolar la oferta de teatro para escolares cubre todas las etapas educativas, desde Infantil hasta Bachillerato, incluido ciclos formativos y Educación Especial.

El concejal de Educación ha recordado que en este curso el número de alumnos que van a participar en todos los programas de teatro para escolares ascenderá a 8.824 participantes. En Los escolares van al teatro han participado 4.757 alumnos; en Teatro en inglés participarán 1848 escolares y en el programa Teatro en los parques participarán 2.219 alumnos de Educación Infantil. Esta última actividad está programada para finales de mayo.