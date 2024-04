“Cada pueblo juega según su manera de ser”

Así lo asegura Martí Perarnau, que escribió recientemente “La evolución táctica del fútbol (1863-1945)”, un libro minucioso en el tratamiento de los detalles futbolísticos. Albert Guasch y Joan Doménech lo entrevistaron en Barcelona, 16 de noviembre de 2021, de donde entresaco exquisitas notas para reflexionar de fútbol. Perarnau considera que hasta 1945 se acabó la era de la innovación y, a partir de ahí, comenzó la era de la innovación.

Dijo Perarnau: “Lo empecé en 2015 hablando de fútbol en Múnich con Domènec Torrent y Lorenzo Buenaventura y haciéndonos preguntas. Y después llegó un día en que Guardiola, con el Bayern, jugó y ganó al Colonia con la pirámide de Cambridge, el 2-3-5, y cenando con él le pregunté si conocía este sistema y me dijo que no, que se lo había explicado Lillo. Y a partir de ahí me picó la curiosidad del todo. Y este es el origen”. Ya vemos que nuestro amigo Juanma Lillo, admirado entrenador en Salamanca, ejerce sus influencias más de los que podíamos imaginar…

“Hay una cosa muy buena y es que Guardiola llegó a Múnich y se extendió la idea de que su fútbol era contracultural en Baviera. Y no era así. Después de toda esta investigación te das cuenta de que en Baviera en 1910, 1920 y 1930 se jugaba un juego escocés de pases. En realidad, Pep, con su estilo, fue a Baviera a jugar como se había jugado ahí hacía muchos años”. Sin embargo, se dice que Guardiola rompió muchos esquemas alemanes por lo que acabaron repudiando su fútbol de “toque” que “les llegó a aburrir” sobremanera.

“Los ingleses, en 1863, son los hijos de las élites imperiales, los héroes individuales, la caballería se lanza contra los cañones rusos a pecho descubierto… ¿Cómo juegan a fútbol? Así, es decir, 9 delanteros, todos al ataque, cada uno juega individualmente, y este juego directo inglés llega hasta hoy con todas las evoluciones y matices que quieras; y el otro es el juego de pases escocés, que nace en un país de cooperativas, de asociaciones, de grupo, y que deciden jugar pasándose el balón. Y unos y otros llevan el futbol por el mundo, y enseñan a jugar como lo hacen ellos. A partir de ahí el fútbol evoluciona, pero siempre a partir de estas dos direcciones. Y se crean identidades muy fuertes”.

“De repente descubres que el falso 9 viene de lejos. Yo me llevé la misma sorpresa que todo el mundo. No nace de Messi en el Bernabéu... Entonces tiras hacia atrás y ves que había el húngaro Hidegkuti en 1953. Y tiras más atrás y ves que ya había otros, hasta llegar a Piendibene en 1910. Los primeros 9 ingleses son bastante proto-falsos 9. Hay un ataque que es la línea de los 5 delanteros a partir de la pirámide 2-3-5, ya estamos en los años 80 y pico del siglo XIX, y estos 5 delanteros se organizan por un delantero centro que es un muy buen jugador que da juego a los otros cuatro. De buena técnica, se está dibujando por tanto el perfil del falso 9, y en paralelo nace y crece el 9 de batalla, alto, fuerte, porque eso es una batalla.

“El entrenador tiene una tarea brutal de innovación. Cómo se aplica lo inventado. Cómo se entrena. Cómo se ejecuta. La tortilla de patatas está inventada, pero luego viene uno y te hace la deconstrucción… La escuela holandesa, sobre todo, es más movimiento que posición. El Johan entrenador cambia mucho respecto al Johan jugador y lo explica Laureano Ruiz. En sus grandes charlas con Jany van der Veen, su maestro y entrenador de la cantera del Ajax, reafirma una serie de ideas que aplicará como entrenador y convierte el balón en el centro de su universo”.

Por eso, estamos muy de acuerdo que no hay un fútbol único, ninguno verdadero, con todos se puede ganar y perder, con momentos felices y desgraciados. Por eso, si nos remitimos a 2008, cuando España ganó el “Europeo”, nadie podría pensar que el “estilo furia” de siempre se transformó en un fútbol de combinación, con jugadores “chiquitos”, y que la fortaleza física la cambiamos por la tenencia y manejo de balón (Fue el éxito de Luis Aragonés, que siempre jugó al contraataque en 1.4.4.2. La continuidad de la Selección (Del Bosque) que mantuvo lo fundamental para que trascendiera en el “Mundial 2010”. Lo que nos hace aseverar que “Cada pueblo juega según su manera de ser”. Aunque, en el caso de España, hubo que cambiar de manera de ser, y de jugar…