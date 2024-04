Tres meses, siete niños

Han pasado solamente tres meses del año y van ya siete niños asesinados por sus padres. Las personas normales, que somos muchas aunque los expertos nos tengan por imbéciles, seguimos preguntándonos cuántos niños tendrán que morir tan vilmente para que empiecen a hacer algo más que condenar los hechos, prometer analizar las causas para sacar conclusiones y tomar medidas que resten asesinatos en lugar de sumarlos. Pero la única respuesta que recibimos asesinato tras asesinato es que los matan para vengarse de sus mujeres, y si bien o mal intentan protegerlas a ellas, se olvidan por completo de sus hijos. ¿Cuándo acabarán de enterarse que una cosa es tener hijos y otra muy distinta ser padres? ¿Cuándo seremos capaces de acabar con la estúpida creencia de que todos los padres son buenos padres por el simple hecho de serlo? ¿Cuándo nos convenceremos de que hay padres que no quieren a sus hijos e hijos que tienen razones para no querer a sus padres? ¿Cuándo aprenderemos que hay padres como Dios manda y padres como ordena el diablo? Solo entonces será cuando los jueces les quiten la custodia en cuanto sean condenados por malos tratos a las madres, que es lo coherente, lo justo y lo inteligente, porque maltratar a las madres es maltratar a los hijos pues son testigos de palizas y agresiones verbales, y más que el premio de verlos los fines de semana y vacaciones, merecen ser castigados por doble delito. No son excepciones precisamente los padres que aprovechan esas visitas para inculcarles a los hijos la idea de que su madre es mala, los odia, no los quiere, está loca, es una puta y otros epítetos que un padre de verdad ni siendo cierto se lo diría a sus hijos para evitarles que sufran; la mayoría ni siquiera se ocupan de sus hijos esos días, se los cargan a los abuelos, porque ni saben cuidar niños, ni quieren aprenderlo, y en los juzgados saben muy bien que no son pocos los que incumplen la obligación de pasarles todos los meses la ayuda económica que los jueces les han asignado, y si lo hacen, más que por responsabilidad, es a la fuerza. Todos hemos oído alguna vez frases como esta: “Es injusto tener que darles dinero para que su madre viva a costa mía”. Porque enseguida se olvidan de que los hijos, además de comer y vestir, raro es el mes que no hay que comprarles unas zapatillas, gafas nuevas, llevarlos al dentista, pagarles una excursión del colegio o cualquier actividad extraescolar. Y cuando las matan, los muy canallas, son conscientes de que están dejando a sus hijos huérfanos de madre y de padre, porque si no se suicidan, acabarán en la cárcel, y los hijos en centros de acogida que tampoco es el lugar ideal para ningún niño y mucho menos para los que podrían tener padre o madre si no fueran tan crueles. Ante estos hechos que ni siquiera hace falta analizar las causas para sacar conclusiones y tomar medidas porque con cincuenta y cinco niños asesinados desde que se llevan registros están más que probados, los jueces, cuando condenan a un sujeto de estos por malos tratos a una mujer, deben retirarles la custodia de los hijos automáticamente y alejarlos de ellos a miles de kilómetros, pero de avión, para que no vuelvan. Sí, sí; todos lo sabemos: los jueces, simplemente, cumplen la ley. Pero si los gobernantes pueden cambiar las leyes cuando les conviene a ellos, también pueden cambiarlas para esto y deben hacerlo mejor hoy que mañana, porque siete niños asesinados por sus padres en tres meses es algo demasiado grave para seguir empeñados en resolverlo con mensajes de condena, manifestaciones de repulsa y días de luto.