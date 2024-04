El Duero Wine Fest se celebrará los días 15 y 16 de abril en Salamanca

El encuentro Duero Wine Fest se celebrará en el Palacio de Congresos de Salamanca los días 15 y 16 de abril. En su tercera edición, el mayor congreso de vinos del centro de España, congrega a los mayores expertos nacionales e internacionales del sector para profundizar en la calidad de la producción vinícola de las zonas bañadas por el Duero. Vinos con personalidades diferentes, sabores dispares, a los que se suman los del Bierzo, dotados de su característica atlanticidad, y las singularidades de Sierra de Salamanca y Cebreros.

Dos jornadas completas con ponencias, mesas redondas, catas magistrales y zona de degustación y exhibición para los asistentes. La tercera edición Duero Wine Fest servirá como altavoz, impulsando el conocimiento, entre profesionales y amantes de este producto, de los extraordinarios factores naturales de Castilla y León y Portugal, hermana peninsular, para la elaboración de un excelente mosaico de vinos de calidad.

Lunes 15 de Abril

09.30 h. Bienvenida: Presentación del Duero International Wine Fest 2024.

Presentan: Alberto Fernández Bombín. Distribuidor de vinos, comentarista de radio y televisión y Alberto Luchini. Periodista, Premio Nacional de Gastronomía 2014.

Inauguración del Congreso por el Señor Vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo.

10:00 h. Conferencia inaugural: Presente y futuro de los vinos del Duero. (45´)

Tim Atkin. Master of Wine.

10.45 h. Conferencia magistral: El vino en la alimentación a través de la historia. (30´)

Felipe Fernández-Armesto. Historiador británico. Catedrático de Historia Mundial y Ambiental del Queen Mary College de la Universidad de Londres. Autor del libro “Historia de la comida: alimentos, cocina y civilización”. Premio Nacional de Gastronomía 2004.

11.15 h. Homenaje a los fallecidos del sector. (5´)

11.20 h. Pausa y café (20´)

11.40 h. Mesa redonda: Pros y contras de clasificar el viñedo en Castilla y León. (40´)

Moderador: Jesús Yuste Bombín. Dr. Ingeniero Agrónomo. Investigador del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITACyL). Enrique García-Escudero Domínguez. Dr. Ingeniero Agrónomo – Servicio de Investigación Agraria y Sanidad Vegetal e Instituto de Ciencias de la Vid y del Vino (ICVV). Almudena Alberca Martín.Master of Wine 2018, Licenciada en Enología, Especia lista en Viticultura e Ingeniería Técnica Agrícola. 20 años dedicados a la elaboración de vinos. Defensora de los vinos finos. Juez internacional, columnista, creadora de contenido y educadora. Álvaro Ribalta. Master of Wine. Importador de vinos españoles para el mercado británico durante 8 años (Indigo Wines). Ahora dirige Massal Selection en Barcelona.

12.20 h. Entrevista: La Viticultura frente a calentamiento global. (30´)

Alberto Fernández Bombín y Alberto Luchini entrevistan a Vicente Sotés Ruiz. Catedrático de Viticultura de la Universidad Politécnica de Madrid y a Enrique Garzón. Director del Instituto de la Viña y el Vino y Profesor Titular de Universidad de León.

12.50 h. Mesa redonda: La altitud y la orografía del viñedo como recursos climáticos cualitativos. (40´)

Moderadora: Amaya Cervera. Spanish Wine Lover. Premio Nacional de Gastronomía 2023. Pablo Rubio. Ingeniero agrónomo y DNO. Marta Ramas. Enóloga de Fuentes del Silencio (León) y de la Bodega Valdaya (Sotillo de la Ribera, Burgos). Carlos Casillas. Chef-propietario del restaurante Barro (Ávila), bodeguero en Cebreros.

13.30 h. Ponencia técnica 1: “Cubierta vegetal en suelo e infraestructuras ecológicas: un enfoque de gestión ecosistémica del viñedo”. (40´)

Antonio Graça. Director de I&D de SOGRAPE VINHOS, S.A.

14.10 h. Cata I: Cata histórica Bodega Pago de los Capellanes. (40´)

Conducida por: Javier Pérez Andrés. Periodista especializado, Premio Nacional de Gastronomía a la Comunicación Gastronómica 2022.

Cata: Estefanía Rodero. Directora General de la bodega Pago de los Capellanes.

16.00 h. Cata II. Rosados de lujo y blancos de guarda. (30´)

Catan: Federico Oldenburg. Periodista de vino y gastronomía en la revista Fuera de Serie. Organizador del Salón de los Vinos Radicales. Premio Nacional de Gastronomía 2007. Silvia García Guijarro. Sumiller jefe del Mandarín

Oriental Ritz (Madrid).

16.30 h. Ponencia: Vinos de élite y vinos de entrada de gama: ¿polarización del mercado? (40´)

Moderador: Rafael del Rey. Director del Observatorio Español de los Mercados del Vino, premio de IWC a la mejor plataforma del vino en 2023.

17.10 h. Cara a cara: Los vinos de trago largo, la vuelta de un estilo. (30´)

Santi Rivas. Economista. Vídeo-catas en Colectivo Decantado. Colaborador de Sobremesa Cadena SER. Autor del libro “Deja todo o deja el vino” (2022). Pilar Cavero. Mejor Sumiller de España 2013. Crítica de vinos de ABC.

17.40 h. Debate: Vinos de baja graduación: ¿una alternativa real? (40´)

Moderador: Raquel Pardo. Periodista especializada en vinos. Carlos Moro, presidente del Grupo Matarromera. Carlos Yllera. Director General del Grupo Yllera.

18.20 h. Ponencia técnica 2: “Criterios de valoración de la uva para la vinificación”. (40´)

José Hidalgo Togores. Dr. Ingeniero Agrónomo, Enólogo y Diplomado en Planificación de Empresas. Profesor de universidad.

19.00 h. Cata III. Descubriendo el velo y las damajuanas. (30´)

Catan: Luis Vida. Crítico de vinos de la revista Sobremesa. Especialista en crianzas biológicas y oxidativas. Laura Rodríguez. Sumiller ganadora de la Copa Jerez España 2023.

19:30 h. Cata IV: Comparando las variedades minoritarias. (45´)

Conducida por: Sara Peñas Lledó. Consultora y comunicadora de vino y gastronomía, experta en vinos de Portugal.

Catan: Alberto Martín Baz. Enólogo responsable de la bodega experimental de la Estación Enológica de Castilla y León. Luis Antunes. Crítico de vinos portugués.

Martes 16 de abril

9.30 h. Cata V: Expresión diferencial de las grandes variedades a un lado y a otro de la frontera. (30´)

Catan: Joâo Roseira. Propietario de Quinta do Infantado (Douro). Organizador de la feria anual de pequeños bodegueros Simplesmente Vinho (Porto). Juancho Asenjo. Formador, consultor, fundador de elmundovino.com y

miembro de la Academia Internacional del Vino.

10.00 h. Ponencia técnica 3: “Conducción del viñedo: factor de regulación climática, productiva y cualitativa”. (40´)

José Ramón Lissarrague García-Gutiérrez. Dr. Ingeniero Agrónomo. Director de GIVITI y Profesor titular de la Escuela de Ingenieros Agrónomos de la Universidad Politécnica de Madrid.

10.40 h. Enoturismo 1: Tendencias mundiales. (30´)

Gergely Szolnoki. Professor of Market Research at Geisenheim University and honorary professor of Wine and Beverage Management & Marketing at the University of West Attica (Athens/Greece). Co-autor y coordinador

del informe “Enoturismo sostenible e innovador. Modelos de éxito alrededor del mundo”.

11.10 h. Enoturismo 2: El modelo de Ribera Sacra. (30´)

Alberto Fernández Bombín y Alberto Luchini entrevistan a Alexandra Seara. Gerente del Consorcio de Turismo de la Ribera Sacra.

11.40 h. Pausa y café (20´)

12:00 h. Conferencia: Impacto de las nuevas tecnologías en la promoción y comercialización de los vinos del Duero. (40´)

Ignacio Gurría. Director Ejecutivo del grupo de trabajo de Digitalización, el Hub de Digitalización y Vino de la FEV sobre digitalización y mercados del vino.

12.40 h. Entrevista: Una visión desde fuera de los vinos del Duero. (40´)

Juan Manuel Bellver entrevista a Sarah Jane Evans. Master of Wine y especialista en vinos españoles de la revista británica Decanter.

13.20 h. Ponencia técnica 4: “Reflexiones sobre los componentes del vino, el microbioma y la salud”. (40´)

Victoria Moreno-Arribas. Dra. en Farmacia por la Universidad Complutense de Madrid. Investigadora Científica del CSIC en el Instituto de Investigación en Ciencias de la Alimentación (CIAL).

14.00 h. Cata-debate: El reto de vender pequeñas DO’s (45´)

Conducida por: Javier Pérez Andrés. Periodista especializado, Premio Nacional de Gastronomía a la Comunicación Gastronómica 2022.

Catan: Diego González. Mejor Sumiller de España 2019. Propietario del Wine Room Tiempos Líquidos (Burgos). Noemí Martínez. Sumiller y co-propietaria del restaurante Trigo (Valladolid).

14.45 h. Despedida.