Dani Ponz no da pistas aún sobre su renovación, pero hace un guiño: "Lo que tenemos en Unionistas es muy difícil de solapar con dinero"

Dani Ponz y Rafa Márquez, entrenadores de Unionistas y el filial del Barcelona, respectivamente, han comparecido ante los medios tras el partido.

DANI PONZ

Renovación: "Hoy ha sido un día emocionante ante un rival brutal. Estamos digiriendo todo. No tengo que decidir yo mi renovación, solo puedo dar mi opinión. La comunión que se ha obrado hoy ha sido es maravillosa y los chicos han estado perfectos en todos lo sentidos. El partido es perfecto y la gente nos ha llevado en volandas, sabíamos que no podíamos ni empatar así. Es una felicidad máxima para todo el grupo".

Quedarme: "Es una cosa que llevo pensando y el ser un protagonista individual no es el momento. Lo que tenemos aquí es muy difícil de solapar con dinero. Hay que valorar mucho y el foco no está en mí".

Mejor partido: "Ha sido uno de ellos, pero me han gustado mucho otros como el del Villarreal o el Tarragona. Nos acordaremos muchos años de esto".

Reina Sofía: "Me dicen que no sea pelota, pero es un gran ambiente".

Slavy: "Estamos muy contentos con él y ha sido el puntal hoy".

RAFA MÁRQUEZ

"Nos enfrentamos a un buen rival y fue superior. No fue nuestro mejor partido y a lo mejor me equivoco en la alineación al no meter gente de más experiencia. Hay que digerir esto lo más rápido posible. Es un baño de humildad para ver nuestra realidad y nos enfrentaremos a equipos muy fuertes. ¿El césped? Unionistas fue mejor que nosotros".