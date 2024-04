San Román 2020, el toro de Mauro

D.O. TORO

La Asociación Enológica 'Cata Añada' se reunió en el restaurante Hispania 20 para hacer lo que más le gusta a sus integrantes..., y que es "catar vinos". Esta asociación, creada en 1.992, la más antigua de Castilla y León y de las primeras a nivel nacional, su único afán ha sido siempre reunirse y disfrutar catando vinos.

La cata que hoy presenta viene de la mano de la mano de Manolo de Luis, y es:

San Román 2020, D.O. Toro

Bodegas San Román pertenece al grupo de Bodegas Mauro. Fue creada en 1997 en la Denominación de Origen Toro entre los municipios de Villaester y San Román de Hornija (Valladolid).

San Román alcanza una extensión de 130 hectáreas de viñedos ecológicos, en conversión a viticultura biodinámica, con el objetivo de incrementar la materia orgánica y favorecer la biodiversidad en el suelo.

Las cepas, plantadas principalmente con las variedades tinta de Toro*, garnacha y malvasía, tienen una edad media de 45 años. Predominan los suelos pedregosos o arenosos, con subsuelos de arcilla donde la planta encuentra agua en periodos más secos. Son suelos pobres, sueltos y ligeros en superficie, que se aran y abonan con compost para aligerar su textura y facilitar que las raíces profundicen.

La cata ciega:

Vista: capa alta, denso, color rojo cereza, notas violáceas y buena lágrima.

Nariz: frutos rojos, frambuesa, regaliz, mentol, toque tostado y especiado.

Boca: aterciopelado, muy sedoso, carnoso, redondo, retrogusto amargo y buena caudalia.

Puntuacion: 93

00-60 defectuoso

61-70: regular

71-80: correcto.

81-85: bueno.

86-90: muy bueno.

91-95: excelente.

96-100: extraordinario.

Relacion calidad/precio: correcto/30,00 euros.

Variedad: tinta de toro.

Graduacion: 14,5 º %

Consumo: entre 16-17 ºc

Maridaje: chuletón, embutidos, quesos de oveja curados y asados.

Tinta de toro*

La Tinta de Toro es una variedad autóctona de la zona de Toro, de la que apenas se tiene información sobre sus orígenes, aunque se considera que fueron los romanos (210 a. C.) los promotores de la viticultura en la zona, al igual que en el resto de la cuenca del Duero.

A finales del s. XIX la plaga de filoxera ocasionó en España una profunda reconversión del cultivo de la vid, pero la variedad «Tinta de Toro» se defendió, hasta el punto de que en la actualidad hay todavía algunas viñas con más de 150 años de antigüedad. En 1990 se realizó una selección clonal por parte de la Junta de Castilla y León. La Tinta de Toro goza la variedad de certificado de variedad autóctona con características agronómicas diferenciadas. No obstante, se considera en general que es sinónimo de tempranillo, aclimatada a la zona zamorana.

D.O. Toro*

Hoy Toro está reconocida a nivel internacional como una de las mejores regiones vitivinícolas del mundo. En los diez últimos años la D.O. Toro ha pasado de la oscuridad al centro del escenario mundial, gracias a sus vinos de alta calidad y de personalidad inconfundible.

Fue también el vino de Toro el que acompañó a Cristóbal Colón en su descubrimiento de las américas; hasta tal punto de que la La Pinta, una de sus tres carabelas, fue bautizada así por el toresano Fray Diego de Deza, en referencia a una medida de capacidad que se empleaba en Toro y que aún hoy se utiliza como expresión coloquial para referirse a un trago de vino.

A lo largo de la historia el valor del vino de Toro había radicado principalmente en su graduación y corpulencia, características que hacían de él un vino duradero, y que permitía su transporte a ultramar.

Ya, en la década de los años 70, y convencido de que la alta graduación de aquella Tinta de Toro no era intrínseca a la variedad sino a su tardía recolección, Manuel Fariña comenzó a impulsar el primer gran cambio en la zona: el adelanto de la vendimia en casi un mes. Se trataba de recolectar la uva en el momento óptimo de maduración a la vez que se reducía su graduación desde los 16º-17º, hasta los 13º-14º.

En 1987 se aprueba la denominación de origen que abarca dieciséis términos municipales de la zona, pertenecientes a las provincias de Zamora y Valladolid. Manuel Fariña fue elegido presidente del primer Consejo Regulador de la D.O. Toro.

Esta D.O. se ha convertido en el punto de mira, no sólo de compradores, sino también de gran número de inversores del sector vinícola. Algunos de los más prestigiosos observadores del mundo del vino no han dudado en situar a Toro entre las diez regiones vitivinícolas de mayor interés del mundo de los próximos años.

Edición y fotografía: Javier Bragado