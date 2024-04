Jehu: "¿Promesa si asciendo con el Salamanca UDS? Ya suficiente es conseguirlo, no seas cabrón... déjame conseguirlo primero"

Jehu Chiapas, entrenador del Salamanca UDS, ha hablado del encuentro con el Palencia en el intento de alcanzar el primer puesto de su grupo.

Plantilla: "Estamos motivados por lo que se viene en la recta final de temporada y somos conscientes de lo que hay en juego. Nos hemos reiniciado semana a semana y tenemos hambre por ganar cada partido".

13 puntos recortados: "Nosotros siempre creímos en la posibilidad de hacer una buena segunda vuelta para ver cómo llegamos a Santa Marta. Confíamos en el trabajo por parte de todos".

Palencia CF: "No hay ganas por la bronca de la ida, es fútbol. Siempre suben las pulsaciones y vamos con el máximo respeto al rival".

Asustado o 'acojonado' el Ávila: "Trato de enfocarme en lo nuestro y estamos en el lugar que estamos por lo nuestro. Es normal que el Ávila se dejase puntos, no que nosotros sumasemos tanto igual. No sé cómo está su equipo y el nuestro trata de mantener la línea. El Salamanca siempre suele despertar en las segundas vueltas y eso ha sido siempre, desde que yo jugaba. Lo mismo pasaba con Lolo o Calderón. Nos apoyamos en eso y es un equipo que sabe competir. Hemos sido capaces de dominar las áreas y el equipo ha tenido tranquilidad. Todos debíamos dar un paso más al frente".

Promesa si asciende: "Ya suficiente es conseguirlo, no seas cabrón... déjame conseguirlo primero".

Cláusula de renovación automática: "Yo estoy para ganar el domingo y no me interesa pensar en eso. Falta mucho tiempo...".

Martín Galván: "Todos bien. Él y Álvarito no están. Lo de Álvarito trastoca y no porque queremos tener a todos. Ha habido jugadores que dejaron de estar".

Espina y Fassani: "Vamos viendo si juega Espina o Caramelo. La semana es larga y los dos llegan bien. Queremos ser contundentes en casa".

Cambiarse por el Ávila: "Nunca me cambiaría del Salamanca, soy del Salamanca y no lo cambio por nada. Si ganando nos ponemos líderes, perfecto... pero depende también del Ávila. Ser líder ahora no significa nada y mañana tampoco. ¿Es factible que pinche el Ávila? Puede pasar o no...".

Helmántico: "Es importante por lo que inyectan a los jugadores y pocos equipos pueden tener el privilegio de vivir esto".