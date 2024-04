Iván Martínez: "Dicen que habrá un proyecto interesante en Unionistas y claro que me gustaría la llamada de Rubén Andrés"

Iván Martínez, portero de Unionistas, ha atendido a SALAMANCArtv AL DÍA para hablar de la actualidad de su equipo.

Sensaciones: "Fueron agridulces en Riazor. Teníamos ilusión de sacar algo positivo por todo lo que peleamos, pero es algo que entraba dentro de lo posible. Tuvieron muchas ocasiones y sus armas son las mejores de la categorías, yo hice varias paradas y gente como Ramiro o Erik también hizo lo mismo. Al final el gol llega en la que menos debe...".

Su nivel: "Me encuentro bien y cada día voy puliendo detalles, tengo autocrítica y analizo todo con Turi. Llevo mucho tiempo trabajando y solo quiero darle continuidad".

Meses sin minutos: "Había vivido situaciones así, pero nunca es fácil estar sin jugar. Siempre estás en vilo y no puedes bajar el pie del acelerador, aunque hay bajones. Me he apoyado en la familia, mi pareja, los compañeros o el cuerpo técnico. He notado al grupo muy cerca".

Relación con Cacha: "Lo llevamos bien, con naturalidad. Es una situación deportiva y la relación es positiva. Es igual que en otro puesto, pero en la portería estamos menos acostumbrados y ahora se van viendo más las alternancias en todas las categorías".

Filial del Barcelona: "Lo vivimos con tranquilidad sabiendo que estamos en buena posición y la prisa la tienen ellos por jugarse el ascenso directo. Es un equipo de la gama del Dépor, pero en casa es distinto y aprenderemos mucho de Riazor para frenarles todo lo posible".

Copa del Rey: "Es uno de los objetivos, pero no estamos obsesionados con ello. Lo tenemos en cuanto y vamos partido a partido. El primer objetivo son los 45 puntos famosos".

Seguir: "Estoy muy centrado en estos partidos y sería un error no hacerlo por mi parte. Me encuentro bien y no pienso en el año que viene. Estoy contento en Salamanca y en el club. Dicen que habrá un proyecto interesante y claro que me gustaría la llamada de Rubén Andrés".